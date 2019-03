AMLO pide a terna de la SCJN cuiden su comportamiento y palabras

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las candidatas para sustituir a la ministra en retiro, Margarita Luna, que cuiden su comportamiento y palabras, para que no sean mal vistas por sus opiniones.

Luego de que, Celia Maya expresó que los matrimonios homoparentales no eran normales, durante el proceso de selección en la Cámara Alta.

Todos tenemos que ser respetuosos no ofender a nadie, cuidar nuestra forma de expresarnos, pero es responsabilidad de cada quien y pues además, somos responsables de nuestros actos y en una sociedad tan madura como la actual, como siempre hemos dicho que la gente está muy consciente, el que comete una imprudencia, el que se excede es mal visto, por eso todos tenemos que cuidarnos recomendó AMLO durante la conferencia mañanera.

Asimismo, señaló que no tiene favoritismos por ninguna de las candidatas ni se elegirá por órdenes directas los espacios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como sucedió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el pasado.

Nosotros, lo que si les puedo decir es que no tenemos candidatos favoritos y no hay simulación, no en esta terna, pero al que quiero, a la que quiero es fulano, mengano, esa es la terna y ustedes deciden libremente, no es como antes que mandaban la terna pero decidían.

También dio a conocer que envío dos ternas más para renovar la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, los cuales escogió de acuerdo a las calificaciones más altas que recibieron del Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

"Cuando se le avisó, se sorprendió porque siempre sacaba primer lugar, pero nunca se le había llamado", comentó.