AMLO prepara denuncia por compra de Fertimex

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que reúnen las pruebas para comprobar la venta con sobrecosto de Fertilizantes Mexicanos (Fertimex), durante la administración de Enrique Peña Nieto, y presentar la eventual denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Durante la conferencia mañanera, López Obrador explicó que la paraestatal fue vendida a privados durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari y recuperada en el sexenio pasado, pero con una compra a sobre costo, pues según sus cálculos, el valor real de la fertilizadora era de 50 millones de dólares y fue adquirida por 500 mil millones de dólares.

Se compra la planta que estaba abandonada, tenía mucho tiempo y tenía un valor aproximado, aunque habría que ver los avalúos, pero según mi cálculo, que no es para tomarse en cuenta con rigor porque es una aproximación, valía cuando mucho 50 millones de dólares y la compraron en 500 millones de dólares, o sea que se rayaron, valía mil millones y la compraron en 10 mil millones de pesos, valía mil millones de pesos y la compraron en 10 mil millones de pesos.

Tras comentar que esta es “una medalla más” para el Pacto por México y las políticas neoliberales, López Obrador aún analiza qué sucederá con la planta fertilizadora porque los expertos aseguran que terminarla es “meterle dinero bueno al malo”, por sus malas condiciones.

No obstante, está la propuesta de rehabilitarla y producir fertilizante para el país, cabe señalar que durante su campaña presidencial, prometió rescatarla para proveer de abono a los pequeños productores.

“¿Qué vamos a hacer con la planta? Porque hay quienes me dicen, que saben de esto, que, aunque se le siga metiendo dinero eso no va a funcionar, que sería seguirle metiendo dinero bueno al malo y otros que me dicen que no, que hay que terminarla porque podemos utilizarla para producir los fertilizantes porque se está comprando el fertilizante que consumimos. Esa es otra medalla de oro para los neoliberales. Aplausos”, criticó.