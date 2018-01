AMLO prometió en Nayarit eliminar pensiones de expresidentes

Tepic, Nayarit (OEM-Informex) El pueblo va a mandar al gobierno de México, advirtió el precandidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” conformado por los partidos MORENA, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, de gira por Nayarit, donde dijo que durante todo el sexenio no va a aumentar el IVA ni el Impuesto sobre la Renta, ni la gasolina ni el diesel ni la luz. Venderá toda la flotilla aérea del gobierno mexicano y retirará las pensiones a los últimos cinco presidentes de México.

Dijo que tales ahorros son un compromiso, “vamos a financiar el desarrollo combatiendo la corrupción y con un plan de austeridad republicano”, agregó. Una mujer le gritó desde la tribuna: “Tampoco el gas”.

“Tengo tres principios en mi vida: No mentir, no robar y no traicionar…..ni la

Aseguró que López Obrador siempre cumple lo que promete y rescatará al campo, con apoyos a agricultores, además de que en Nayarit se sembrarán árboles frutales y maderales. “Con 50 mil hectáreas, generaremos 20 mil empleos con dos salarios mínimos diarios”, adelantó, para decir que tiene las soluciones y no son palabras.

Quien se vaya a Estados Unidos, será por su gusto, y “Trump nos va a venir a pedir que mandemos mexicanos a levantar sus cosechas”.

PRESIDENTES SIN PENSIONES

Luego aseguró que no firmará el acuerdo de pensión con su antecesor, Enrique Peña nieto.

“Carlos Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y Calderón reciben 5 millones de pesos mensuales de pensión. Ni Obama tiene una pensión así, por eso Fox anda así y le mando a decir que apoye a Anaya ó Meade, porque seguimos arriba en las encuestas, como 15 puntos arriba”.

Dijo que de llegar a la presidencia ya no firmará ese acuerdo para que sigan recibiendo esas sumas millonarias.

“Tampoco me subiré al avión de Peña Nieto, fue un abuso comprar ese avión de 7 mil 500 millones de pesos, es un agravio para los mexicanos, por eso ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump. Por eso mandé hacer un inventario en el que hay dos aviones y 54 aviones jets pequeños para traslado de funcionarios, por mil millones de pesos en total, además de 118 helicópteros, todo eso se va a vender, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, añadió.

“Imagínense si un funcionario va a la Yesca en helicóptero, cuando se va a dar cuenta de cómo están los caminos?, nunca”, añadió.

Calcula ahorrar y recuperar 500 mil millones de pesos anuales, que invertirá en las diversas políticas sociales.

MÁS AHORROS

Prometió Andrés Manuel López Obrador más ahorros quitando privilegios al propio gobierno. Dijo que de ahí ahorraría otros 500 mil millones de pesos anuales. “No hay ninguna banda que robe tanto, que la del gobierno, necesitamos moralizar al país y que cambie la imagen que se tiene de nuestro querido México en el extranjero, a donde solo llegan las noticias relacionadas con la violencia y con la corrupción”.

Con los Coras del Nayar y Wirráricas presentes, Andrés Manuel López Obrador anunció que “se va a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno, vamos a terminar con todos los lujos y extravagancias que hay en el gobierno. Tenemos un gobierno mantenido y bueno para nada”, insistió.

Hizo referencia al caso de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ganan 650 mil pesos mensuales. “Y dìganme, nada han resuelto a favor, solo son alcahuetes de los grupos del poder. Los tienen bien maiceados”

Reitero que “No hay gobierno que represente al pueblo, el gobierno está secuestrado por una minoría, no hay democracia en nuestro país, vamos a poner orden”

Al menos cuatro alcaldes y regidores de MORENA participaron en el evento, donde el teatro al aire libre fue insuficiente.