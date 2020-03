AMLO propone que ONU controle el comercio de medicamentos para el Covid-19

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador participó en una videoconferencia con los integrantes del G20, donde se trató el tema del coronavirus y las medidas de recuperación económica.

Entre los temas que planteó a los líderes propuso que la ONU controle el comercio de medicamentos para el coronavirus y así evitar el acaparamiento.

En su conferencia matutina, el mandatario dio a conocer que pidió a líderes del G20 que no haya cierre de fronteras o políticas arancelarias unilaterales y que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos, así como cerrar el paso a la especulación financiera.

"Para enfrentar esta crisis de salud no basta con los hospitales, se requiere de la participación de la gente y hablé en especial de la importancia de la familia", externó López Obrador sobre su participación en el encuentro virtual del G20.

Finalmente agregó que pidió a los miembros del G20 rechazar el racismo y la discriminación.

"¡Vamos a vencer con la fraternidad universal!", refrendó.