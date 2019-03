AMLO rechaza que su gobierno utilice bots contra la prensa

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en su gobierno utilicen bots contra los periodistas, columnistas o usuarios que se manifiestan en su contra o lo cuestionan.

“Y qué bueno que salió el estudio de esta universidad, pero no es cierto que haya un grupo promovido por nosotros para defendernos en contra de los que nos cuestionan o nos critican, además con derecho y porque es legítimo. No existe eso. Nosotros no tenemos bots. Ese es el tema o uno de los temas con el conservadurismo”, sostuvo en su conferencia de prensa mañanera.

Criticó que él también tiene derecho de réplica y que los calificativos de “prensa fifí” no son ofensivos ni cuartean la libertad de expresión de los medios de comunicación. Además, dijo, que ya comprobó que es producto de una campaña sucia en contra de la Cuarta Transformación.

Luego de dar a conocer que ya tienen un documento en el que se comprueba que los conservadores impulsaron el documental populismo en América Latina, para desprestigiarlo durante las elecciones de 2018.

“Entonces se acuerdan de ese documental -a lo mejor aquí ya no lo podemos pasar, pero ahí lo recomiendo que lo vean- pues ya se probó de que fue financiado por un grupo y aquí, del país se pagó a una empresa para hacerlo”, adelantó.

Durante las campañas políticas acusó directamente a Alejandro Ramírez, dueño de Cinépolis y en ese momento presidente del Consejo Mexicano de Negocios, pues se proyectaría el documental en su cadena de cines.