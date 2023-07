AMLO responde a críticas de Santiago Creel: me da hasta pena su enojo

Luego que el diputado panista Santiago Creel explotó en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por la situación de “miseria y violencia” que vive el país, este último respondió que "le da pena su enojo" y señaló que su molestia "debía ser en contra de los expresidentes de México" y de "los oligarcas que ya eligieron a Xóchitl Gálvez como candidata presidencial".

“Yo lamento que me culpe a mí, Santiago Creel, ahora resulta que se enoja conmigo, en vez de enojarse con (Carlos) Salinas, con (Felipe) Calderón, con (Vicente) Fox, se enoja conmigo”, y agregó, “me da hasta pena” el enojo de Creel.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles, el mandatario federal mostró un video del registro de Creel en el PAN, como aspirante al cargo de Responsable del Frente Amplio por México (PRI, PAN y PRD) y en la imagen se le ve al diputado muy emocional, criticando al presidente.

Sin embargo, el presidente López Obrador interpretó el video y el enojo de Creel, al expresar que el diputado actuó así porque no fue elegido como candidato presidencial de la oposición, aún cuando el proceso de selección está comenzando.

“Miren el enojo, se da cuenta que él no fue el elegido y me echa la culpa a mí”, sostuvo López Obrador.

“El caso de Santiago es porque ya se dio cuenta que hubo el dedazo de la oligarquía y me culpa, no es capaz de decir -eso está mal, por que esta simulación o son unos ingratos Fox que trabaje con él, Diego (Fernández) que lo ayudé tanto y, ahora me abandonan estos ingratos- Él pensaba que iba a ser el elegido y los que mandan, que ya compraron el pri y el PAN, pues ya eligieron", dijo el jefe del Ejecutivo federal.

El presidente también insistió en que “la oligarquía” ya eligió a la senadora Xóchitl Gálvez y hasta dijo que ella cuenta con el apoyo de los medios de comunicación.

Incluso, sostuvo que desde hace un mes fue elegida Xóchitl Galvez como la candidata del bloque opositor.





Foto: Roberto Hernández | El Sol de México





El pasado martes durante el registro de los aspirantes presidenciales panistas en el PRI, PAN y PRD, el diputado Creel Miranda expresó:

"Hoy vengo a decirle adiós a Andrés, aquí empieza su conteo de salida de un Gobierno que ha destrozado al país, un Gobierno que no nos merecemos los mexicanos, un Gobierno que ha sido peor que los cuatro jinetes del Apocalipsis: muerte, guerra, hambre y epidemias. El signo de este gobierno es la muerte, la pérdida de vidas humanas”, deploró el también ex secretario de Gobernación.

“Donde te atrevas a tocar a nuestra democracia que tanto nos ha costado, no solo te vas a topar con pared, va a ser tu fracaso que sepulte tu tumba política de tu historia de traidor a la democracia”, sentenció Creel.