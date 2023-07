Gabriel Quadri y Jorge Luis Preciado se registran como aspirantes a candidatura presidencial

El diputado Gabriel Quadri y el ex senador panista Jorge Luis Preciado se registraron ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México como aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición.

Tras los registros de Santiago Creel y Xóchitl Gálvez, el legislador panista arribó a la torre azul para presentar los documentos requeridos para el registro y afirmó que el estar en el registro de personas que cometieron violencia política de género, en su caso por discriminar a la diputada transgénero Salma Luevano, no le impide participar en el proceso.

Quadri entregó su registro como aspirante a la candidatura presidencial por el "Frente Amplio Por Mexico". Fotos: Roberto Hernández | El Sol de México

El panista explicó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) asentó en su resolución que sus derechos políticos quedan intactos, aún con su registro.

"El artículo 38 Constitucional es muy claro al respecto, solamente se le puede impedir a alguien presentarse a ser candidato o eliminar sus derechos políticos mediante sentencia penal firme por la comisión de un delito en materia sexual o contra las mujeres, así lo dice claramente, yo no he sido sancionado, yo no he cometido ni un delito", aseveró.

Por otro lado, indicó que este gobierno ha dejado caer al país en un abismo profundo de falla de colapso institucional, prácticamente en todos los aspectos del país, en esperanza de vida, en salud infantil, en homicidios, incidencia delictiva, entre muchas otras cosas.

"México vive y sufre un gobierno populista, retrogrado, corrupto, inepto, que ha sumido a la nación en el caos y la violencia que le ha entregado el territorio nacional al crimen organizado, un gobierno que ha destruido las instituciones de la república, que ha dado un golpe militar gradual, militarizado al país, entregando negocios, contratos y proyectos que nunca se habían visto en la historia de México", dijo Quadri.

Asimismo, aseguró que quien llegue, encontrará un país destruido, un país desmantelado con una fiscalidad colgada de alfileres, con un gasto público distorsionado por suicidios masivos clientelares y proyectos absurdos que han dañado a la nación.

En tanto, Jorge Luis Preciado llegó acompañado de su familia a registrarse y no emitió declaraciones ante los medios de comunicación que se dieron cita en el lugar.

Es un honor participar en este proceso: Quadri

De igual forma, al registrarse como aspirante presidencial del PRI, Quadri sostuvo que para él, es un honor participar en este proceso de selección del responsable del Frente Amplio por México, “cuando el país está en las garras de un Gobierno populista”.

Durante su registro en las oficinas centrales del PRI, el ex candidato presidencial de Nueva Alianza en 2012, reprochó los malos resultados en materia de seguridad y expresó que el país está en manos de un “gobierno maligno” que está coludido con el crimen organizado, por lo que planteó que es necesario reconstruir las instituciones de seguridad.

Quadri durante su registro en el salón Alfonso Reyes de la sede nacional del PRI. Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Subrayó que es necesario combatir y “exterminar” con toda la fuerza del Estado a los criminales, subrayó que quien encabece el gobierno no necesita dar abrazos o saludar a los parientes de los delincuentes que azulean a la población en e todo el territorio nacional.

Expresó que si no es seleccionado como el abanderado del Frente Amplio por México (PAN, PRI, PRD) cerrará fila con quien resulte ganador del proceso de selección para ensamblar un gran equipo, un equipo competitivo con los mejores perfiles de México, para hacer la potencia emergente del siglo XXI.

Llamó a hacer de México un país libre que participe en acuerdos multilaterales y que busque en su política exterior el respeto a los derechos humanos, a las libertades y a la protección del medio ambiente.