The Financial Times debe ofrecer disculpas a México, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Financial Times debe ofrecer disculpas a México porque nunca dijo nada cuando se implantó la corrupción en México, al “contrario aplaudían las reformas, no son objetivos y no son profesionales”.

En Palacio Nacional, López Obrador afirmó que está mejor El Financiero.

Indicó que sobre el derrame en Guaymas de una empresa acerera se atenderá para atender los daños y se habrá que actuar.

El Primer Mandatario abundó que sobre si se redujo el presupuesto no es del todo cierto y se presentará un proyecto para cuidar el medio ambiente y la naturaleza.

Ayer en su editorial, el diario británico señaló que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador debe reconsiderar sus decisiones en materia económica, obedeciendo a la realidad.

El diario señaló que la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, ante la falta de autonomía para tomar decisiones y desacuerdos por “imposiciones” de personal no calificado, y con claros conflictos de interés, choca con la idea de varios empresarios que pensaban que López Obrador iba a moderar su discurso cuando llegara a la presidencia.

Hecho que, según el diario, se suma a otros errores que ha cometido el actual gobierno, como el de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en el que ya estaban comprometidas varias inversiones, o su insistencia en que Pemex debe construir una nueva refinería de ocho mil millones de dólares.