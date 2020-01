Antorchistas buscan aliados con miras a elecciones

Antorcha Campesina inició acercamientos con otros partidos para establecer alianzas electorales, pero en su lista no figura el PRI, su antiguo aliado, porque consideran que hoy está muy cerca del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La determinación de este movimiento de convertirse en un partido tomó por sorpresa a la cúpula priista que les deseó éxito y descartó que esta determinación se trate de una traición. Incluso, confiaron que en el futuro sí exista la posibilidad de pactar una coalición electoral y en que los antorchistas no se conviertan en sus antagonistas.

El Sol de México documentó ayer que el Movimiento Nacional Antorchista cumple con los requisitos para lograr su registro como partido local en Puebla, lo que significa el primer paso en su plan para obtener el registro nacional.

En conferencia prensa, el vocero nacional de esta organización, Homero Aguirre Enríquez, anunció que en el proceso electoral 2020 y 2021 irán con cuadros propios y en alianza con otros partidos políticos.

Dijo que la transición de militantes de Antorcha ya comenzó debido a que hay grupos dentro del propio tricolor que nuca los aceptaron como parte de ellos.

Aguirre Enríquez dijo que tras hacer un análisis serio sobre el papel que ha jugado el PRI tras la llegada del nuevo gobierno, lo han visto que cada vez más se acerca hacia la Cuarta Transformación y las demandas de sus propios militantes no las resuelve.

“El Movimiento Antorchista Nacional no ve ninguna conveniencia con el PRI”, señaló el portavoz nacional.

Recordó el Movimiento Nacional Antorchista tiene diputados federales y locales, así como alcaldías, pero que estas posiciones no son un regalo del PRI, sino trabajo de organización de los antorchistas.

Explicó que la organización decidió no hacer la solicitud de registro ante el Instituto nacional electoral (INE) del 2019, debido a que decidieron esperar para contender en el 2024. Por ello, su proyecto político arrancará en las elecciones de 2021 para renovar alcaldías en Puebla.

“Hay que preparar a los cuadros, no queremos que nos pase lo que le ocurrió al PRD o le pase lo que le está ocurriendo a Morena, un partido que se construye con retazos de otros partidos y luego tiene que pagar una factura muy alta, eso fue lo que hizo Morena empezó a juntar todos los retazos, suena despectivo y es hasta publicitario, pero son saldos de otros partidos. Y ahora cada uno de ellos reclama su parte en el botín; no hay una unidad ideológica y ni siquiera hay una historia común, eso es lo que no queremos y por eso estamos trabajando en el nuevo partido (desde lo local)”, subrayó el dirigente nacional de la organización.

En este sentido, Carolina Viggiano Austria, secretaría general del Revolucionario Institucional, envió un pronunciamiento a este diario en el que refirió que los de Antorcha Campesina serán compañeros de lucha y respeto su derecho a conformarse como partido político.

“Siempre serán nuestros aliados para muchas de nuestras causas. Mi respeto y mi consideración, por lo que siempre esteremos abiertos al diálogo para construir juntos. Hay muchas causas que nos unen, por lo que volveremos a encontrarnos en el camino”, dijo Viggiano Austria.

Pablo Angulo Briceño, secretario técnico del Consejo Político Nacional del tricolor, no descartó que un futuro Antorcha Campesina cambie de opinión y puedan construir una alianza electoral.

-Algunos señalan que Antorcha Campesina sólo usaba al PRI para acceder a los cargos públicos, ¿es así?

-“Ambos cooperábamos en algún momento. El PRI y Antorcha Campesina y Antorcha Campesina y el PRI y hoy que han decidido emprender la lucha política, en el PRI estamos abiertos a alianzas”

-¿No hay traición?

-“No hay traición, simplemente respetamos esa decisión”.

Pablo Angulo refirió que Antorcha Campesina ha sido un aliado del PRI durante muchos años por causas ideológicas, pero eso no significa que vayan a ser antagonistas del PRI y mucho menos ahora que han conformado su partido.

“En el PRI siempre estaremos abiertos a las coaliciones y a que los partidos que luchen por las mismas causas por las que nosotros luchamos tengan el mismo objetivo por México y se vean representados”, externó.

Por último, el integrante del Consejo Político Nacional dejó claro que Antorcha “está haciendo su lucha y es válida”.

Y agregó: “respetamos a Antorcha Campesina porque es una organización que representa los intereses del sector campesino. Pero bueno, ahora con ese partido político no podemos decir que vamos a ser antagonistas o que no podremos ir en alianzas”.

Hasta el corte de ayer, suman 17 mil 519 afiliados de 187 municipios de Puebla al future partido, tras haber realizado 23 asambleas distritales para conseguir su registro como partido político local. Con información de Berenice Martínez/ El Sol de Puebla