Arturo Zaldívar reconoce que hay corrupción en el Poder Judicial

Ante la amenaza de Andrés Manuel López Obrador de exhibir en un “quién es quien” a jueces y magistrados que no actúan con legalidad y no respetan la impartición de justicia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aceptó que en el Poder Judicial “sí hay un problema de corrupción”, sin embargo, aclaró que "no es generalizado, ni mayoritario".

“Hemos observado que hay en el Poder Judicial un problema de corrupción, pero no es generalizado ni es mayoritario pero en aquellos casos o sectores donde lo hemos detectado, lo estamos combatiendo", advirtió el ministro.

En entrevista, Lelo de Larrea también sostuvo que en este momento no sería conveniente la creación de una tercera sala en la SCJN para atender asuntos en materia anticorrupción tal como lo ha propuesto el senador de Morena, Ricardo Monreal, ya que esto “desnaturalizaría el papel de tribunal constitucional, pero hay otras alternativas para combatir la corrupción”.

"Dos magistrados destituidos"

Lelo de Larrea sostuvo que ya se han estado destituyendo a jueces y magistrados, “hasta el momento llevamos dos magistrados y un juez destituidos”, y hay en proceso investigaciones de procesos disciplinarios, particularmente en Jalisco.

“Jalisco es uno de los circuitos que nos reportaron que se estaban dando problemas, hemos iniciado una renovación del circuito, es importante hacer cambios de adscripciones para tener sangre nueva”, explicó el ministro presidente.

Recalcó que en este circuito se ha iniciado un procesos disciplinario en contra de jueces y magistrados y estableciendo auditorias en los juzgados.

"Pero no sólo en circuito estamos llevando a cabo esto, lo estamos haciendo en todo el país cuando tenemos indicios de corrupción procedemos de inmediato a aplicar los proceso correspondientes".

Desde el edifico principal del Consejo de la Judicatura Federal, Lelo de Larrea defendió a jueces y magistrados que están actuando conforma al derecho y defendiendo la constitución, “hay que decirlo, hay zonas del país donde los jueces y magistrados están en situación de peligro, están arriesgando su vida e integridad física y defendiendo la constitución”.

Respecto a los dichos de López Obrador de dar a conocer a jueces corruptos, el ministro dijo que el presidente ha sido respetuoso, “en los casos que hay información de actuación irregular nosotros llevamos a cabo el análisis y cuando haya sospecha iniciamos las investigaciones (…) es natural que si el presiente tiene información de ciertas conductas inadecuadas nos lo haga saber y en nuestra autonomía tomaremos las decisiones que nos correspondan”.

Para no entorpecer las investigaciones, el ministro dijo que no revelará el número de investigaciones abiertas en contra de jueces y magistrados, “sería bastante irresponsable hacerlo”, no obstante dijo que por el momento han sido destituidos dos magistrados y un juez, mientras que otros jefes y magistrados están en procesos disciplinarios.