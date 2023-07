Aspirantes a candidatura del Frente Amplio podrán registrar mil voluntarios para juntar firmas

El Comité Organizador del Frente Amplio por México informó que los aspirantes a la candidatura de la oposición a la presidencia podrán acreditar hasta mil voluntarios para que reúnan a través de una aplicación las 150 mil firmas que requieren para avanzar al primer foro nacional.

A través de sus redes sociales, el Comité Organizador informó que el día de hoy sostuvo reuniones con los equipos de los aspirantes para presentarles la plataforma. El Comité detalló que los equipos de los aspirantes contarán con manuales del funcionamiento de la plataforma y que informará del avance de esta etapa del proceso.

Te podría interesar: Frente Amplio no será lo mismo de siempre, asegura Miguel Ángel Mancera

El Sol de México informó el 5 de julio que el Comité Organizador limitaría el acceso a la plataforma para reunir la rúbricas, esa ocasión el diputado Luis Cházaro, integrante del Comité, dijo que serían 600 las claves las que se asignarían a cada aspirante, sin embargo, se aumentó el número.

Hoy tuvimos reunión con los equipos de aspirantes para presentarles la plataforma desde la que podrán recabar las 150 mil simpatías ciudadanas validadas. ⁰

Hilo 🧵 1/3 pic.twitter.com/ajwXvWBXd5 — Frente Amplio por México (@ComiteFAM) July 13, 2023

Los 13 aspirantes que avanzaron a la etapa de la recolección de firmas son los senadores Xóchitl Gálvez Ruiz, Beatriz Paredes Rangel y Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRI, PAN, y PRD, respectivamente.

Política Fans de las corcholatas pagan 2.3 mdp por promoción en redes

Así como los exgobernadores Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, Ignacio Loyola Vera, de Querétaro, Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán; los diputados panistas Santiago Creel y Gabriel Quadri; el ex secretario de Turismo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Miguel de la Madrid; el ex senador panista Jorge Luis Preciado Sergio; Iván Torres Bravo, presidente de la Red de Asociaciones Policiales y ex secretario de Seguridad Pública de San Andrés Cholula, Puebla; y el ingeniero José Jaime Enrique Félix.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Del mismo modo, esta tarde se habilitó la página web para que los ciudadanos registren de manera voluntaria su simpatía por alguno de los 13 aspirantes a la candidatura de la oposición a la presidencia o simplemente se adhieran al padrón de ciudadanos que podrán votar en las elecciones primarias que tendrán lugar el 3 de septiembre, sin embargo, el portal presenta intermitencias.