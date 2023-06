Aún con veda electoral, AMLO dice que habrá continuidad en elecciones de Coahuila y Edomex

En el marco de las elecciones del próximo domingo tres de junio, para renovar gubernaturas en Coahuila y Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó en su conferencia mañanera de este viernes, que hay que votar y dejar que la gente decida con libertad.

Pese a estar en veda electoral, habló de la elección presidencial del 2024 y pidió que el próximo presidente destierre la corrupción e instó a la ciudadanía a votar "por el que les dicte su conciencia” dijo, que si gana alguno de los aspirantes de su movimiento político, tiene que continuar su proyecto de transformación.

“Continuidad del proyecto, pero cambio en las mujeres que dirigen el gobierno, no se pueden permitir cacicazgos, lideres morales, la lealtad en lo personal es muy relativa en política”, subrayó.

El mandatario aseguró que en México se vive de manera libre y que en su gobierno se desea una auténtica democracia para todos. Mientras dijo que en el país hay condiciones inmejorables para que haya democracia.

Aunque reconoció que no debía hablar del proceso electoral con las elecciones en puerta explicó que: "solo quería decirle a la gente que somos libres, que queremos una auténtica democracia para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y que hay condiciones inmejorables, porque el gobierno no interviene en las elecciones”.

Subrayó que la gente debe sufragar de acuerdo a sus convicciones y también pidió tener la arrogancia de sentirse libres votar de manera independiente recordando que el voto es libre y secreto.

Agregó que se les tiene que decir a la gente, que tengan la arrogancia ese día de sentirse libres y que se responda a quienes pretendan comprar votos: "Te doy esto’ lo manden al carajo y si tienen mucha, mucha, mucha necesidad se les tiene permitida una mentira piadosa que digas sí, no te preocupes, ahí vamos a estar, pero a la hora de la hora, y cuando tengan la boleta, que decidan de acuerdo a sus convicciones. Que la despensa, que ahí están los 500, los mil, los cinco mil, si como no, no te preocupes, vota libre, y toma tu Champotón”, dijo.

Este jueves la Comisión de Quejas y Denuncias del INE acordó, por una queja que promovió del PRD, que “las corcholatas presidenciales” de Morena deben frenar de manera inmediata sus actos anticipados de campaña.

Es de recordar que el presidente ha promovido el proselitismo de sus corcholatas, bajo el argumento de que se tiene que erradicar la figura del “tapado”.