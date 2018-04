Aún hay tiempo para superar a AMLO en encuestas y ganar la presidencia: Meade

Durango.- José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial del PRI, PVEM y Panal, aseguró que le alcanzará el tiempo para ganar la elección el 1 de julio de 2018, a pesar de que las encuestas los ponen detrás de Andrés Manuel López Obrador.

Hoy estamos claramente en segundo lugar, las últimas cinco encuestas que se han publicado así lo acreditan

José Antonio Meade a su llegada a Durango

“Al cuarto día arrancar como lo estamos haciendo nos consolidados ya en un segundo lugar, con posibilidad ya real de competir respecto del primero y de hacerlo sobre la base de un contraste de propuestas y de perfiles, que nos da una enorme tranquilidad de que vamos a ganar en julio”, manifestó.

Recordó que hay dudas de Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortés para ir a debatir.

“Hemos visto dudas muy importantes respecto tanto de Andrés Manuel, que no sabemos cómo vive, como de Ricardo, que lo que hemos visto sí es cómo vive y lo que no sabemos es cómo le alcanza”, agregó el ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).