Becarios sí, sicarios no, afirma AMLO; promete dar becas a los jóvenes que estudien

Mariano Escobedo, Ver.- Con el apoyo para el rescate al campo, creación de empleos y atención a la juventud se terminará con la inseguridad y la pobreza en México, afirmó Andrés Manuel López Obrador, el precandidato a la Presidencia por la Alianza "Juntos Haremos Historia" de los partidos Encuentro Social (PES), del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"Becarios sí, sicarios no", expresó el abanderado de la izquierda mexicana al anunciar su programa de atención a la juventud, donde pretende que el Gobierno dé 300 mil becas de 2 mil 400 pesos mensuales a jóvenes que estudien la preparatoria y la universidad.

Además incorporarán en la mano de obra a 2 millones 300 jóvenes que no tienen acceso al trabajo, dándoles mensualmente la suma de 3 mil 600 pesos.

No comprendemos que gobernantes son parte de los malhechores

López Obrador aseveró que la pobreza y la inseguridad es resultado de la corrupción, por eso la gente debe unirse para lograr el cambio en las próximas elecciones.

FOTO: EL SOL DE ORIZABA

"Todos vamos ayudar para sacar adelante a México. No alcanzamos a comprender o no queremos aceptar que los gobernantes forman parte de los malhechores que roban, pero no se concibe así porque nos han manipulado, nos han hecho creer que el ladrón es el que roba una gallina, un pan".

El plan es "acabar con la corrupción, eso va ser una revolución pacífica que se acabe el bandidaje oficial".

Agregó que en el mundo aparece México con noticias malas que son de corrupción y violencia, y en estos aspectos ocupa el primero y segundo lugar respectivamente.