Busca Morena amordazar a consejeros del INE

El senador Martí Batres busca amordazar a consejeros electorales para que se abstengan de realizar conductas o emitir opiniones que afecten o favorezcan a partidos políticos o candidatos.

La iniciativa presentada en la sesión de la Comisión Permanente, tiene como objetivo evitar que se vulnere la imparcialidad del órgano electoral o se altere la equidad de una contienda, y establece que la actuación y desempeño de las y los consejeros se lleve a cabo bajo los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Dijo que hoy, por desgracia, tenemos un Instituto Nacional Electoral (INE) que parece más un partido político que un órgano electoral imparcial.

Denunció que tanto el presidente del INE, como otros consejeros, han incurrido sistemáticamente en un conjunto de declaraciones y acciones que tienen el objetivo de inclinar la balanza en favor de cierta coalición de fuerzas políticas y en contra de otra.

Batres refrendó que no le corresponde al INE, ni a sus consejeros, ni mucho menos a su presidente, definirse ideológica y políticamente en una contienda electoral.

Los consejeros electorales que condenan a algunas fuerzas políticas, apoyan a otras, pontifican sobre la situación nacional, debaten iniciativas legislativas, etc., deberían salirse del INE y formar su partido. No son imparciales. pic.twitter.com/eOvMM8j3aT — Martí Batres (@martibatres) May 6, 2021

Recordó declaraciones de presidente del INE, Lorenzo Córdova, y del consejero, Ciro Murayama, en contra de una de las coaliciones, por lo que dijo, “tenemos unos consejeros que son candidatos a algo, todavía no sabemos a qué, pero son protagonistas, dirigentes políticos, pontifican sobre los problemas del país, toman partido, combaten a algunos actores e ideologías y se suman a las campañas de odio”, acusó.

Ante ello, cuestionó: qué hacen en el INE, ni Lorenzo, ni Ciro deberían estar en el Instituto, que formen su partido, peleen por su registro, obtengan sus votos, pero no se apropien de un órgano que debe ser imparcial y no un contendiente político más.

El senador de Morena calificó de aberrante que los consejeros se conduzcan como dirigentes de un partido político, por ello precisó que su propuesta busca formar parte de la reforma electoral que debe llevarse a cabo al termino de los próximos comicios.

La reforma tiene que ver a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 35.