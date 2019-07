Carlos Urzúa cimbra y abandona a la 4T

Un mensaje a través de Twitter fue la puerta que eligió Carlos Manuel Urzúa Macías para abandonar su puesto como secretario de Hacienda y Crédito Público y como integrante de la Cuarta Transformación.

A las 11:15 horas de ayer, el exfuncionario emitió un tuit en el que anunció su salida de la dependencia encargada de las finanzas públicas en la que señaló “muchas discrepancias económicas”, e “influyentismos” en la definición del equipo de trabajo al interior de la oficina pública.

Carlos Urzúa estuvo al frente del cargo durante siete meses y ocho días, por lo que se convirtió en el segundo secretario de Hacienda que estuvo menos tiempo al frente de la SHCP durante los últimos 36 años, sólo detrás de Jaime Serra Puche, que estuvo 28 días, del 1 al 29 de diciembre de 1994, cuando detonó la crisis del Efecto Tequila.

Exactamente una hora después del tuit de Carlos Urzúa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, utilizó esa misma red social para dar a conocer el nombramiento de Arturo Herrera Gutiérrez como sustituto del exsecretario.

En un video en el que aparece junto al nuevo titular de la SHCP, López Obrador dijo que “Urzúa no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años”.

“Es un cambio, una transformación, no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas”, expresó.

Añadió que el gobierno federal tiene que hacer valer la austeridad republicana y el combate a la corrupción. “Esta es la fórmula que se está aplicando y tenemos buenas cuentas (…) Pero como se están llevando a cabo estos cambios, pues se cimbra, rechina, y hay a veces la incomprensión, dudas o titubeos, incluso dentro del mismo equipo”, admitió.

Después de ese momento, en la SHCP hubo hermetismo, pues pasaron seis horas para que la división de comunicación social de la dependencia, a cargo de Carlos Cruz, emitiera un comunicado donde detalló los acontecimientos que ya eran de conocimiento público, entre ellos, la renuncia de Urzúa Macías y el nombramiento de Herrera Gutiérrez, quien a partir de ayer es el encargado de administrar los 5.8 billones de pesos que componen el presupuesto anual del país.

La relación de Carlos Urzúa con López Obrador se puede rastrear, al menos, hasta el periodo 2000-2003, cuando el actual Presidente ocupó la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

También en 2003, Urzúa Macías presentó su renuncia a López Obrador, aunque en aquel momento fue por motivos académicos, pues decidió dar cátedra en el Instituto Tecnológico de Monterrey.

Su sucesor fue Gustavo Ponce (encarcelado en 2004 en el marco de los videoescándalos), posteriormente llegó Arturo Herrera, que estuvo de 2004 a 2006.

Para Moody’s, la renuncia del secretario de Hacienda evidenció disputas al interior del gobierno federal en la toma de decisiones de política económica.

“La designación del subsecretario Arturo Herrera − funcionario de reconocido prestigio y capacidad técnica – como nuevo titular de la dependencia, mitiga las preocupaciones inmediatas que pudieran haber surgido, limitando su impacto en los mercados financieros”, detalló Jaime Reusche, analista líder de la calificadora.

Alrededor de 35 minutos después del anuncio de Carlos Urzúa, en el mercado internacional el peso alcanzó un pico de 19.28 pesos, desde 18.89 pesos de los minutos previos. Alrededor de las 14:00 horas, la paridad cambiaria regresó a niveles de 19.13 pesos por cada billete verde.

