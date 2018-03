Caso Barreiro contra el PAN, como mi desafuero: AMLO

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno de Vicente Fox, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), le hizo lo mismo con el desafuero que este gobierno al panista Ricardo Anaya Cortés



El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) señaló que lleva 20 años enfrentándose al régimen, al gobierno y a la guerra sucia.

"Nosotros hemos padecido acoso y nos han calumniado, nos han acusado de mesianismo, de populistas, incluso que estamos locos, que no estamos cuerdos, diario, desde hace años", expuso.

Luego de que la PGR difundiera el video de la visita de Anaya a la SEIDO, López Obrador afirmó que el proceso de desafuero al que se enfrentó en 2004, cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, fue una estrategia desde la Presidencia para que él no apareciera en la boleta.



Por otro lado, el abanderado presidencial reveló que desde hace mucho tiempo sostiene reuniones con la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. Además, calificó como lamentable que la diplomática haya presentado su renuncia antes de que se realicen las elecciones de 2018. Adelantó que se reunirá con Jacobson en los próximos días.

Rechazó que Morena participe en el diseño de seguridad de candidatos con Gobernación porque los militantes de Morena no tienen por qué recibir privilegios en materia de seguridad, cuando son todos los mexicanos, y no solo los políticos, los que enfrentan altos índices de inseguridad en el país. “Hay veces que me dan más miedo los de Gobernación que los delincuentes comunes”, opinó.

En una reunión con empresarios, a la cual tuvo acceso la Organización Editorial Mexicana, el presidente de la Canacintra en Chiapas, Juan Pablo Cañaveral Constantino, cuestionó a López Obrador si ya cuenta con un plan que resuelva los problemas de violencia, a fin de que en su sexenio, de ganar las elecciones de 2018, se establezca un Estado de Derecho.

En respuesta, prometió resolver la situación de violencia en Chiapas, Veracruz y Tamaulipas, para reactivar el campo. Ante ello, su coordinador del Proyecto de Nación, Alfonso Romo, garantizó que el plan del candidato permitirá el crecimiento de un 30% del campo, así como un aumento de producción en al menos un millón de hectáreas.