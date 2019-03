Cede AMLO: habrá recursos para las ONG

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo su primera excepción y cedió ante las exigencias de las organizaciones de la sociedad civil, al confirmar que el programa de refugios para mujeres maltratadas “sigue igual” y “es posible que hasta más”.

En conferencia de prensa mañanera, aclaró que las organizaciones de la sociedad civil seguirán operando los centros de atención y recibirán un subsidio anual de 300 millones de pesos, bajo la vigilancia de la Secretaría de Gobernación y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

“Sí, es que se ponen de acuerdo el DIF. Están de acuerdo en Gobernación y también organizaciones de sociedad civil que ayudan en esto, pero continúa. Sigue igual el programa”, confirmó pese a que el lunes sostuvo que no habría excepciones, porque “ya no vamos a tener autoridad”, señaló el Presidente de la República.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que pondrán en marcha el plan de Escobedo para aumentar el número de refugios a nivel estatal y municipal, pese a que reveló que de los 70 centros de atención registrados, sólo 20 cumplen con los estándares de protección para las mujeres y sus hijos.

“Todo esto fue un invento para justificar un sistema, que fueron creando todo un andamiaje de simulación, que se atendía a la gente para hacerse de la vista gorda y permitir el saqueo impunemente”, reprochó López Obrador.

El político tabasqueño advirtió que no permitirá que se le censure, porque está en todo su derecho de expresarse en contra de la sociedad civil, no sólo como Presidente, sino como ciudadano. Y en este tenor, señaló que el resto de subsidios se eliminan y todos los apoyos serán mediante transferencias bancarias a los usuarios.

“Que no me pidan que como soy el Presidente no puedo hablar, o sea, engarrótese ahí. Usted no puede hablar, usted aguante, o sea, nosotros somos los analistas, somos los expertos, somos los intelectuales, somos los de la sociedad civil, somos independientes. No, eso es un cuento”, expresó un día después de que 70 organizaciones civiles y 104 activistas publicaron un pliego petitorio en el que demandan al primer mandatario que detenga el acoso y la violencia política en su contra.

Fuente: Lineamientos de operación de los refugios / Gráfico: Rodolfo Gómez García

SIN REGLAS

Más tarde, en la Cámara de Diputados, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, aseguró que los refugios para mujeres y sus hijos que son víctimas de la violencia, tendrán un nuevo esquema de operación, el cual estará listo al final del primer semestre de este año, y aclaró que estos espacios no se van a suspender ni a expropiar, como cree la Red de Refugios, organización civil más importante de espacios para atender a mujeres agredidas.

Sin embargo, la titular de Inmujeres tampoco dejó en claro cómo será la operación de estos espacios, pues señaló que el Estado mexicano se está comprometiendo en un sistema de desarrollo integral donde se valorará: dónde y cuántos refugios se necesitan en el país.

En este sentido, expresó que se está considerando que sean también los municipios quienes asuman la responsabilidad para proteger a las mujeres y habrá mayor fiscalización de los recursos que se otorguen a los refugios.

Al participar en la Comisión de Igualdad de Género, Gasman dijo que se tardarán meses en definir cómo operarán estos refugios, al mismo tiempo que descartó que sea el Gobierno quien dé recursos directamente a las mujeres violentadas, como en un principio lo había señalado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

CONTRA FEMINICIDIOS

Al presentar el Plan Emergente para Garantizar la Integridad, Seguridad y la Vida de las Mujeres y las Niñas en México, la titular de la Segob dijo que revisarán las 17 alertas de género en los estados y las otras 33 solicitudes, frente a los tres mil 580 feminicidios que se cometieron el año pasado, de los cuales, se comete uno cada 160 minutos. Además, instalarán en los próximos días la Dirección de Justicia Transicional y de Reconciliación Nacional para atender estos y otros casos.