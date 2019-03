Crisis en el ISSSTE. Hay rezago en abasto de medicamentos y falta de insumos quirúrgicos

En los hospitales del ISSSTE hay un rezago en el abastecimiento de medicamentos para enfermedades raras, oncológicas, VIH, material quirúrgico, y ya cuenta con infraestructura hospitalaria obsoleta, informó el secretario general de trabajadores del ISSSTE, Luis Miguel Victoria Ranfla, al calificar que el arranque año en el Instituto ha sido complicado, pues si bien no hay problema con el cuadro básico, ya que se hace una compra consolidada para el sector salud.

“Ahora se abastece de manera normal, debido a que se está utilizado lo que se compró el año pasado. Pero la situación se ha complicado porque no se ha liberado el presupuesto para el Instituto en su totalidad para el presente año.

Tenemos ambulancias sin gasolina y eso significa suspender los traslados de pacientes. “Tenemos que suspender tratamientos, porque como no está autorizado el presupuesto para subrogados han disminuido las sesiones de hemodiálisis, por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador debe tener un diagnóstico claro y preciso: “que es lo que tiene en el instituto y que le hace falta”.

En entrevista con LA PRENSA, el líder sindical describió un panorama poco halagüeño para el Instituto. “Hay hospitales que no aguantan una reparación más; hospitales totalmente rebasados en su capacidad y en su mantenimiento. Citó por ejemplo el Hospital de Tapachula, Chiapas; ¨parece un hospital de terror en lugar de un hospital de salud bienestar¨, citó. Y en esas condiciones se encuentran el de Acapulco y Chilpancingo, Guerrero, el de Torreón, Coahuila y Tampico, Tamaulipas.

Victoria Ranfla enfatizó que urgen apoyos para arreglar hospitales, ya que su infraestructura está rebasada prácticamente en todo el país

“Nos urge cambiar equipos médicos que ya dieron lo que tenían que dar; urge material quirúrgico, reparar y cambiar mesas y lámparas quirúrgicas; y las autoclaves es que es donde se esteriliza todo el material quirúrgico”.

Comentó que tienen muchos elevadores descompuestos en varias regiones del país “y al tener los descompuesto esto nos lleva a cancelar cirugías; si hablamos por ejemplo de casas de máquina y calderas también tenemos una bomba de tiempo en varias partes del país, donde esas calderas tienen que ser cambiadas a la brevedad ; hace falta aires acondicionados en muchos hospitales.

Tampoco hay camas en el sistema de salud

El presidente del SNTISSSTE precisó que la mayoría de los sistemas de aire acondicionado ya dieron lo que tenían que dar.

Se ha tenido conflicto con algunos proveedores de alimentos para pacientes en centros hospitalarios y en centros de trabajo como es el caso de Acapulco y Chilpancingo, “donde prácticamente nos quedamos sin alimento para nuestros derecho habientes y la autoridad y los trabajadores tenían que buscar la forma de buscar alimentos para los internos”, resaltó.

De ahí que comentó que se tiene un ISSSTE de contrastes con todas las carencias antes citadas, por lo que el pasado 24 de enero, en la reunión que tuvieron en Palacio Nacional con las autoridades de Hacienda demandaron que se liberara el presupuesto para atender algunas de las urgencias que tienen los hospitales.

Cuadro básico

El cuadro básico de medicamentos se hacen se compra de manera consolidada para el sector salud; lo que ha significado gran economía para el sector salud por la cantidad de fármacos que se compran, indicó.

Pero dejó en claro que tienen un rezago con el surtimiento de medicamentos para tratamientos oncológicos; los cuales están fuera del cuadro básico, de un mayor costo “y que ahora con las dificultades que han tenido en la liberación del presupuesto se ha complicado aún más”.

“Para los casos de los de los tratamientos de enfermedades crónico degenerativas como hipertensión y diabetes no tenemos problemas porque la mayoría está considerado dentro del cuadro básico”.

Luis Miguel Victoria recordó que para este año, el Congreso aprobó para el instituto un presupuesto de 323,000 millones de pesos; 40,000 millones más que el año pasado que fue el alrededor de los 283,000 millones. De los cuales, 10,000 millones de pesos fue para el pago de más de un millón 100,000 pensionados, (cantidad más fuerte el presupuesto).

Por ello, agregó, que les han solicitado tanto al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa y al titular del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, liberen ya nuestro presupuesto de este año.

Reconoció que ya comenzó a liberarse poco a poco, desde hace semana y media; pero no sea regularizado al 100%; “entonces al no liberarse el presupuesto no se afecta solamente el seguro de salud, sino todos los servicios médicos, debido a que el Instituto es único en su género a nivel mundial, pues brindan 21 seguros servicios y prestaciones que nos permite atender en muchas ocasiones a nuestros derechos habientes desde antes de nacer y hasta después de la muerte”, señaló.

Detalló que el 24 de enero que fue la fecha en que se celebró la primera sesión del honorable junta directiva del ISSSTE, máximo órgano de gobierno que se celebró en el salón de usos múltiples de Palacio Nacional, “le decíamos el secretario de Hacienda: que tenemos un instituto de contrastes donde se tiene tecnología de punta con cirugías que se hacen por primera vez en el mundo con muchas historias de éxito y de vida no sólo de servicios médicos; ahí están las estancias de desarrollo infantil, donde se atienden a 36,000 niños todos los días; hay préstamos personales en vivienda, en cultura, en deportes y en pensiones.

Aunque destacó que el ISSSTE es un instituto que requiere de muchos apoyos y grandes rezagos, que se deben atender.

También lamentó que haya una circular donde dice no se contrate a personal permanente ni temporal, “eso no puede ser en el instituto ya que tenemos un alto déficit de personal”, subrayó.

El dirigente de los trabajadores del ISSSTE dijo que han platicado con el director del Instituto para que mejore el tema administrativo, que los medicamentos se pidan en tiempo y forma.

“Que tengamos sistemas informáticos con la suficiente velocidad que permitan atender a los derechohabientes y éstos no tengan que estar haciendo largas filas en espera de ser atendidos.

Aunque destacó que uno de los problemas en la administración Pública Federal son sus sistemas informáticos y su base de datos, y “mientras no tengamos equipos adecuados, de nada nos sirve tener tecnologías modernas. “Y si nosotros no tenemos los equipos suficientes para surtir medicamentos, hay problemas”, destacó.

En ese sentido, comentó que hasta este momento no se ha hecho la licitación correspondiente de este año, se está trabajando con lo que quedó de la administración anterior. A mediados de febrero, no se tenía liberado el presupuesto para el año en curso, remarcó.

Desabasto de insumos en el IMSS

Es un hecho el desabasto de medicamentos e insumos en clínicas y hospitales del IMSS, por ejemplo faltan vendas de cinco y 10 diez centímetros, no hay Isodine, (antiséptico), guantes quirúrgicos y otros materiales para este fin, denunciaron trabajadores del Instituto de hospitales en el Estado de México, Guadalajara, Durango y Ciudad de México.

“No es ninguna novedad que falten fármacos para enfermedades raras, VIH, informaron a la prensa trabajadores del Seguro Social, que pidieron el anonimato por temor a represalias.

Otros destacaron que están reteniendo pagos a proveedores, ya que según las autoridades investigan corruptelas,”lo que está resultando un desastre para los servicios que brindas en el IMSS y más para los que se subrogan, cómo hemodiálisis, hemodinámica y mínima invasión.

Esto mismo está sucediendo con los proveedores de medicamentos, aunado a que está rebasada la infraestructura, dijeron.

Por lo anterior, se están difiriendo operaciones quirúrgicas, por la falta de instrumental médico, ya que no se hicieron las compras adecuadas ni en tiempo, ni en forma, porque para el nuevo gobierno todo es corrupción y pretendió hacer compras a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Por lo que comentaron que “adquirir medicamentos e instrumental médico no es lo mismo que comprar papel”.

Escasez de medicamentos e insumos en Hospitales de la SSa

El presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) Joel Ayala, denunció la falta de medicamentos e insumos en clínicas, hospitales e institutos de salud de primer nivel de la Secretarías de Salud.

En entrevista, el dirigente de la central burocrática señaló que “no hay insulina en hospitales regionales y eso ha provocado un daño en pacientes diabéticos, en el sureste del país han fallecido 238 por influenza y no había suficiencia de medicamentos, es un descuido”, consideró.

El rezago en medicamentos es un problema que se arrastra desde la administración anterior, pero que ante la falta de ejercicio presupuestal “se ha agravado la escasez de medicamentos y por eso queremos denunciar para no ser cómplices de la negligencia”.

Por lo que convocó al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer iniciar un diálogo con la representación sindical de los trabajadores de este sector, para diseñar la estrategia y atender el rezago que daña a millones de mexicanos. Ya que a la fecha, “no hay sensibilidad y si mucha cerrazón de parte de ese funcionario”.

El líder sindical atribuyó que hay atrasos en el ejercicio del presupuesto en el sector salud, por lo que no se han comprado medicamentos para atender a pacientes con influenza o diabéticos que requieren de insulina.

“En algunas áreas puede haber demora en el ejercicio del presupuesto, pero donde no puede haber demora es en el ejercicio de recursos para servicios médicos y atención médica. Hay falta de atención oportuna”, remarcó.

J. Adalberto Villasana

Está en juego la vida de cientos de pacientes que padecen insuficiencia renal, toda vez que las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) decidieron ya no adquirir insumos suficientes para la diálisis peritoneal. Tan sólo en el Hospital “Adolfo López Mateos” en la alcaldía Coyoacán suma 60 casos.

El ISSSTE dejó de comprar Icodextrina external (bolsas Moradas, como las conocen los pacientes, las cuales son vitales para su calidad de vida. Indican que sin ellas su expectativa de sobreviví se reduce considerablemente. Además de que la solución ayuda a no caer en hospitalizaciones constantes o en hemodiálisis.

Hay que señalar que, La diálisis peritoneal elimina sustancias orgánicas, productos de metabolismo, cuando los riñones no funcionan adecuadamente, elimina sustancias tóxicas del organismo, al igual que excedentes de líquidos endógenos, los cuales se excretarían por los riñones si funcionaran adecuadamente, ayuda a corregir desequilibrios electrolíticos al igual que a disminuir el edema.

Un grupo de más de 60 personas que padecen problemas renales y requieren diálisis, indicaron: “nos estamos viendo afectados en nuestra salud porque el ISSSTE perdió la licitación por el recorte presupuestal”.



Indicaron: “La medicina se llama Icodextrina. Ya algunos enfermos empiezan a tener problemas en su persona , se ha iniciado la entrega de oficios dirigidos al director del Hospital “Adolfo López, Mateos”, doctor Roberto A. Baños Tapia y, se entregó copia al subdirector médico doctor Jorge Robles Alarcón, quienes no dan respuesta.