Claudia Ruiz-Massieu pide cambio de dirigencia del PRI para rescatar la alianza "Va por México"

Claudia Ruiz Massieu llamó al PRI a una renovación anticipada en la presidencia del partido para después reconfigurar la alianza opositora con el PAN y PRD.

“Creo que la dirigencia nacional del partido, y es algo que he dicho desde hace meses, debe convocar a una elección de una nueva dirigencia anticipada que pueda acompañar en esta nueva etapa de la alianza, sobre todo cuando son los liderazgos de los otros partidos quienes han dicho que necesitan otros interlocutores para poder pensar en esa nueva etapa”, dijo en conferencia de prensa tras su participación en el foro Diálogos por México organizado por el PRI.

Durante su discurso en el foro, donde estaba presente el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, la senadora dijo que los mexicanos buscan una oposición congruente, que no cambie de posturas.

“Hoy los mexicanos quieren una oposición que no se doble y que no se venda, una oposición inteligente, pero sobre todo quieren una oposición valiente, que no claudique a sus principios”, comentó.

Ruiz Massieu formó parte del grupo de priistas que pidió la salida de Moreno Cárdenas de la dirigencia nacional del PRI debido a los malos resultados electorales de junio pasado. Además, fue una de las senadoras que votó en contra de la reforma para ampliar el periodo a 2028 en que el Ejército se mantenga en las calles para tareas de seguridad pública, una iniciativa impulsada por Alito.

La ex dirigente nacional del PRI admitió que el partido pasa por su peor crisis, debido al desprestigio que tiene y por los pocos espacios de representación que tienen.

Esto se debe, dijo, por los errores del pasado y por la poca congruencia que tienen en el Congreso. Por eso, comentó que al interior del partido debe de haber un diálogo para unirse de cara a las elecciones del próximo año.

“No podemos llegar divididos y solos y menos aún podemos llegar a destiempo”.

Por otro lado, aseguró que está lista para encabezar el proyecto de la oposición.

“Quiero encabezar el proyecto de quienes estamos hartos de tanta destrucción y capricho”.