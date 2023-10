Claudia Sheinbaum quiere ganar el Congreso en 2024

Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena en la elección presidencial de 2024, afirmó que las dos grandes tareas para el partido y sus integrantes no es sólo ganar la presidencia del país sino hacerse con la mayoría del Congreso de la Unión para lograr una mayor democracia en el país.

“Ahora el próximo año está por definirse, caminamos en la transformación o regresamos al pasado, porque tenemos una tarea doble, tenemos que ganar no solamente la Presidencia de la República, sino las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores porque queremos más democracia en el país”, afirmó.

En un encuentro con militantes viviendo en Estados Unidos, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México explicó que la configuración en el Congreso nacional permitiría avanzar en la reforma constitucional para que los magistrados y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puedan ser electos mediante el voto directo de la ciudadanía.

Desde el teatro Million Dollar, en Los Ángeles, California, Sheinbaum destacó que, a diferencia de los jueces en Estados Unidos, los juzgadores en México no son electos democráticamente, por lo que para que eso suceda, su partido debe obtener el control mayoritario de ambas cámaras.

“Fíjense, hoy tuve una reunión con representantes populares de aquí de California y hasta el representante de un consejo del agua se elige, aquí se elige a los jueces locales, ¿Cierto o no? pues entonces ¿Por qué no en México se van a elegir a los jueces con el voto popular? ¿Por qué no se van a elegir a los ministros de la Suprema Corte con el voto popular?”, insistió.

La exjefa de Gobierno capitalino voló anoche a Los Ángeles, donde además de reunirse con simpatizantes morenistas, sostuvo reuniones con líderes sindicales y organizaciones civiles, así como con Karen Bass, alcaldesa de la entidad.

En su viaje estuvo acompañada del presidente de Morena, Mario Delgado; la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar; la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier; la secretaria General de Morena, Citlalli Hernández; además de Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, exaspirantes a la presidencia de la República