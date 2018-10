Comisión de la verdad va; no se protege al Ejército con la mentira asegura, AMLO

GABRIELA JIMÉNEZ/ENVIADA (León, Gto).- El presidente electo de la República reiteró que la Comisión de la Verdad no está a discusión. "Sí va" y el ejército no será perjudicado, porque "el que nada debe, nada teme". "Ya hicimos el compromiso, va a haber una Comisión de la Verdad y al mismo tiempo vamos a cuidar al ejército, es una institución fundamental para la República, pero cuidar al ejército significa conocer toda la verdad sobre lo acontecido sobre los jóvenes de Ayotzinapa", aseveró desde el Hotel Ramada Plaza. En conferencia de prensa previa a su mitin de agradecimiento, dijo que no se puede cuidar una institución ocultando la verdad sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Así que, por el bien de los soldados, procederán con la instalación de la Comisión Investigadora. "No se cuida al ejército, no se protege una institución, ocultando la verdad y el que nada debe, nada teme. Entonces, sí va la Comisión de la Verdad", prometió. Tras los cuestionamientos de la situación de seguridad en el estado, insistió en que desplegará un plan de pacificación que atienda la violencia desde sus causas: atendiendo a los jóvenes y erradicando la pobreza.