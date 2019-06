IP de la mano con gobierno y ONU para generar desarrollo sustentable: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, priorizó que el gobierno federal y el sector privado deben de trabajar de la mano para generar un desarrollo sustentable en el país como parte de la agenda 2030 suscrita por México y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"Entendemos que no podemos hacer economía si la sociedad no se desarrolla; sin embargo no queremos que se quede en una declaratoria más de las que hemos firmado", comentó en el marco del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En este sentido, Salazar Lomelín afirmó que al escuchar los 17 objetivos de la agenda 2030 de la ONU, los empresarios se han sumado al cumplimento de estas metas, ya que "nos parece que esa es parte de la solución, que no son únicos de nuestro país, son problemas realmente mundiales, que nos obligaban participar de una manera positiva y propositivos".

"Todos queremos ver un México más justo, más equitativo, con menos diferencias y más igualdad. Todos queremos soñar con ese México donde todos y cada uno pongamos nuestro granito de arena", añadió.

Dijo que para combatir el daño al medio ambiente no es necesario esperar para que éste nos lo demuestra con muertes para sentir la "responsabilidad conjunta", así como en los casos de mujeres asesinadas, de problemas de salubridad, de movilidad social, de oportunidades para los jóvenes, entre otros.

Carlos Salazar apuntó que para alcanzar todos los retos que se ha puesto la actual administración será necesario contar con mejores diagnósticos, priorizar los recurso con un objetivo de optimización y eficiencia, atacar la pobreza extrema al buscar la equidad y la igualdad, la aceptación de cualquier diferencia y por la que no se juzgue a nadie por ninguna creencia, color, género o preferencia sexual, y en donde haya justicia para todos.

"Tenemos que entender que la justicia es parte de la legalidad. La justicia debe estar enmarcada, en donde cada uno respete las leyes y la estructura y el marco legal de todos los principios", agregó.