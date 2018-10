Confirman a Rabindranath Salazar como titular del Banco del Bienestar

Rabindranath Salazar, exaspirante a la gubernatura y delegación del estado de Morelos, será el próximo director del Banco del Bienestar, confirmó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Ayer, El Sol de México adelantó que el exsenador de Morena, quién abandonó la coordinación delegacional en Morelos para cederla al presidente nacional del PES, Hugo Eric Flores, encabezará la dirección del banco nacional que repartirá el dinero para todos los proyectos sociales del próximo sexenio, tales como Jóvenes Construyendo el Futuro y Próspera.

-¿Rabindranath va a estar en el Banco del Bienestar?

-Sí, él va a ser en el Banco del Bienestar, confirmó en una conferencia póstuma al encuentro con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal.

México Para un bejaranista el Banco del Bienestar, que dispersará 292 mil mdp anuales a programas sociales

El 16 de septiembre, López Obrador anunció que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros se convertirá en el Banco del Bienestar y abrirá sucursales en todo el país, sobre todo en las comunidades marginadas para que los beneficiarios del Estado de Bienestar, puedan cobrar las becas y pensiones a través de monederos electrónicos.

También felicitó al gobernador Vidal Dosal por apegarse al plan de austeridad y pidió al resto de los mandatarios que sigan su ejemplo, porque "no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. No puede el gobierno estar consumiendo el presupuesto para pagar sueldos del gobierno".

Sobre los comentarios del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, quien aseguró que el cese del fracking en la extracción petrolera, traerá retrocesos a la actividad energética; López Obrador sostuvo que no cederá porque tiene que entregar buenas cuentas a las generaciones futuras.

"Tenemos que cuidar el medio ambiente, estamos por el desarrollo sustentable, no se va a permitir que se destruya el territorio, así de claro. Sé que es polémico este tema, pero tenemos que cuidar el medio ambiente. Tenemos que entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones. Entonces, no necesitamos esa técnica para extraer petróleo o gas, podemos extraer el petróleo o gas con técnicas que no signifique afectar los mantos acuíferos ni el medio ambiente", concluyó.