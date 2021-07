Conoce los parámetros del nuevo semáforo Covid-19 en México

El subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell, habló de la nueva metodología del semáforo epidemiológico de Covid-19 que ahora privilegiará la tasa de reproducción de casos, el número de hospitalizaciones y el número de defunciones, durante la conferencia mañanera

Explicó que el color más alto de la escala ya no implica cierres absolutos, habrá actividades públicas, en particular la educación, que no serán sujetas a cierre en el mismo contexto en que fueron consideradas las actividades económicas esenciales cuando el confinamiento fue severo.

Los cierres económicos absolutos no volverán a repetirse, así como tampoco volverá a suspenderse clases de forma definitiva a nivel nacional, incluso aunque los contagios aumenten.

Gatell dijo que el ejemplo es Quintana Roo, donde a pesar del repunte de casos no se han cerrado actividades. "No debe extrañar que haya espacios públicos que permanezcan abiertos aun cuando haya crecimiento de la epidemia", dijo.

La semana pasada fue presentado el proyecto de modificaciones a la metodología del semáforo de Covid-19 en México, mientras un rebrote causó más contagios que en la peor semana de la primera ola, en julio de 2020. Previamente se anunció que esta semana se anunciaría el plan definitivo para regreso a clases en agosto, pero no se ha vuelto a mencionar por ahora.

El nuevo semáforo nacional que comenzó a aplicar el 19 de julio y los pocos cambios que hubo fueron notificados directamente a los estados, y así es como nos enteramos de que Sinaloa volvió al semáforo rojo, mientras que Edomex, Michoacán, San Luis Potosí, Oaxaca y Guerrero retrocedieron de verde a amarillo.

