Conocerán nuestras propuestas: Meade celebra aprobación de debates en intercampaña

José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, celebró que le Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya revocado el acuerdo que prohibía los debates durante intercampañas, e indicó que así los ciudadanos conocerán sus propuestas y lo que piensa.



“Desde que empezó la precampaña lo hemos venido convocando y señalado que el modelo de comunicación política tiene que ajustarse para que podamos plantear, platicar y analizar frente a los ciudadanos para que ellos puedan contrastarnos en cómo somos, cómo pensamos y qué proponemos”, sostuvo Meade.

Por otro lado sobre las quejas del candidato De la coalición Al Frente Por Mexico, Ricardo Anaya, de que se utiliza a las instituciones de justicia para atacar a contrincantes del PRI, señaló que lo único que desprestigia o prestigia a un candidato son sus acciones personales.

“Las instituciones ni prestigian, ni desprestigian frente a ellas se rinden cuentas y si uno tiene una vida respecto a la cual nada tiene que esconder esa es una vida que prestigia pero si uno tiene una vida en donde no puede explicar o no responde a lo que ha venido haciendo su patrimonio eso es lo que implica el desprestigio, las instituciones en México no son quienes desprestigian ni quienes prestigian son nuestros actos los que hablan por nosotros”.

Meade Kuribreña indicó que las instituciones hacen su trabajo y que el desprestigio se lo ganan por sus acciones" la honorabilidad se pierde cuando esos actos no son considerados como legales".