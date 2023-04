Consejeros discuten por presupuesto en el INE

La presidenta consejera del INE, Guadalupe Taddei y la consejera electoral Claudia Zavala se enfrascaron en una discusión pública durante la sesión extraordinaria de este viernes del Consejo General de este organismo, luego que Taddei acusó ayer, que hubo excesos en la elaboración del presupuesto.

Taddei sostuvo que, con base en su experiencia de 10 años en el sistema electoral de Sonora, podía afirmar que en el pasado hubo excesos en la solicitud presupuestal del INE a los diputados federales, con el propósito de amortiguar una eventual reducción presupuestal.

Lee también: Nombran a Miguel Ángel Patiño encargado de despacho de Secretaría Ejecutiva del INE

De entrada, el representante de Morena, Eurípides Flores, encendió la llama de la discusión, cuando dijo que el presupuesto del INE tenía que rehacerse por completo.

Ante esta petición, la consejera Zavala reviró que eso eso no era posible, porque no corresponde a las normas actuales y, aprovechó para cuestionar lo dicho el jueves por Taddei, mientras le dijo que era falso que se inflara el presupuesto del INE.

“Es falso que este Instituto haya presupuestado con un 20 % adicional los porcentajes adicionales; me parece que es desconocer cómo operan las áreas administrativas. No hay excesos adicionales, hay solicitudes de gasto para cumplir con nuestras responsabilidades institucionales, y es un trabajo colectivo, de la mano del contralor”, manifestó Zavala.

Agregó que “hay que saber antes de posicionar descalificativos que no hay un antes y un después en el Instituto Nacional Electoral", toda vez que la invitó a revisar el trabajo colectivo que se hizo junto con el órgano interno de contraloría.

Política Guadalupe Taddei designará a ocho nuevos titulares siendo presidenta del INE

Ante esto, Taddei reviró: “Me voy a permitir” hacer un comentario a la preocupación de la consejera Claudia Zavala, “de que se revise con puntualidad el presupuesto”

y justificó que ella sí conoce “hace mucho tiempo” como se elabora el presupuesto.

"Le pediría a la consejera Zavala que así como usted me pide estar atenta y no hablar cosas que no son sobre el presupuesto, decirle que mi comentario en la Cámara de Diputados y en la Junta General ejecutiva es el siguiente: en el servicio público se estila, por lo regular, incrementar presupuestos para que cuando se reduzcan nos quede exactamente lo que requerimos", indicó.

Sostuvo que su promesa al asumir el cargo fue no caer “en esas prácticas de incrementar por incrementar" recursos en el presupuesto del INE y recalcó que el objetivo común es “sacar el proceso electoral, hoy por hoy el más grande de la historia”.

Durante la sesión, el Consejo del INE aprobó la creación de la Comisión para elaborar el presupuesto 2024, misma que será encabezada por la consejera Carla Humphrey y los tres nuevos consejeros: Rita Bell López, Jorge Montaño y Arturo Castillo, además de Martín Faz.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La consejera Humphrey coincidió en su oportunidad con Taddei en que era necesario “atemperar las tendencias históricas” en la elaboración del gasto del Instituto.