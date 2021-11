Continúa discusión en San Lázaro por reforma energética

La disputa por saber si se aprueba en este periodo hasta después de las elecciones de junio de 2022, la reforma energética, ha llevado a los dos bandos, la coalición Va por México compuesta por PAN, PRI y PRD, y a los aliados de Morena, PVEM y PT, mostrar sus fuerzas en el poder político en San Lázaro.

Después de que Morena y aliados aprobaron aplastantemente el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 y rechazaron mil 994 reservas de modificación, los integrantes de ‘Va por México’ advirtieron que no habrá reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y les dijeron “tomen con su reforma”, en forma de negativa.

El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, fue cuestionado sobre si hay condiciones para que se dé este debate en este año y en este periodo, a lo que respondió que sí.

“Yo creo que hay condiciones para empezar el debate y para empezar el tema de los foros abiertos, del Parlamento Abierto con ciudadanos, con especialistas, con dueños de empresas, académicos, asociaciones y las sociedades que han formado agrupaciones que se llaman de resistencia civil en contra de estos altos cobros que vienen impactados así por la distorsión que hay en el mercado y en el esquema eléctrico, entonces es un tema que va a estar en las próximas semanas”.

Refirió que será la próxima semana que se enterarán actualizando el calendario que proponga la Junta de Coordinación política de la Cámara de Diputados.

A pesar de que para la oposición ya la declaró muerta la reforma, el legislador de Morena insistió en que ésta va avanzando.

“Pero todavía no se ha votado, no nos aceleremos, vamos con calma. Vamos a escuchar las propuestas, hay que escuchar, vamos al Parlamento Abierto. Vamos, esto no ha pasado”, mencionó el diputado veracruzano.

Ante estos comentarios del morenista Sergio Gutiérrez, el coordinador del PRI, Rubén Moreira Valdez, advirtió que la postura del partido es clara, “nosotros podemos discutir todo, pero no se puede votar ni ahora ni en el primer semestre, o sea, en el Segundo Periodo.

“En éste porque ya está por cerrar el año, y creo que la reflexión tiene que ser a más largo aliento y nosotros tampoco pensamos que en el Segundo Periodo de este primer año de la Legislatura porque tenemos elecciones en el país, y no queremos que lo electoral se convierta en un debate constitucional, y lo constitucional un debate electoral”.

Moreira Valdez mencionó que la Junta de Coordinación Política va a tomar, va a materializar una decisión de orientar los trabajos, no de substituir a las comisiones, de orientar los trabajos, pero esto en el momento que sea oportuno.

Tras la pregunta, si hay las condiciones para el parlamento abierto, el coordinador del PRI dijo que habrá que esperar que la Junta de Coordinación Política tome la determinación. Ahorita no estamos en ese momento.

Apenas el martes, el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero señaló ante la prensa que la reforma eléctrica “está muerta”, después de que Morena tuvo la soberbia de desechar todas las reservas del PEF y además porque la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador va contra las energías limpias.