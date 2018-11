Coparmex recuerda a AMLO su promesa de construir NAIM con inversión privada

El presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, recordó que Andrés Manuel López Obrador, antes de ganar las elecciones del pasado 2 de julio aseguró que continuaría con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, si este era con recursos privados.

En entrevista radiofónica, el empresario indicó que en su reunión con López Obrador antes de las elecciones presidenciales, el tabasqueño afirmó su apoyo a la obra en Texcoco, si su realización era con capital privado.

"El presidente electo, en ese entonces candidato dijo con toda claridad ' si se concluye con recursos privados y se opera por los concesionarios para mí no es una reductible, no me opongo al proyecto' ojalá que esta visión se puede llevar a la práctica" dijo De Hoyos.

Afirmó que ante la cancelación del NAIM en Texcoco podría haber juicios de amparo, donde podría haber pérdidas millonarias para el gobierno mexicano.

El abandono del nuevo Aeropuerto de México podría marcar todo el sexenio de @lopezobrador_. La @revistaproceso de esta semana incluye la entrevista que sobre ello hizo @juancarloscv10 a nuestro Presidente Nacional @gdehoyoswalther https://t.co/oT64LRyhK6 pic.twitter.com/BNLjWujR4A — Coparmex Nacional (@Coparmex) 5 de noviembre de 2018