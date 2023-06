Critica Ebrard cargada de gobernadores a favor de Sheinbaum: "eso lo hacía el PRI"

El aún canciller Marcelo Ebrard criticó la “cargada” de siete gobernadores a favor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al señalar que es una práctica que realizaba el PRI.

"Pues aprovechen sus últimos tuits de cargadas oficiales porque ya el lunes ya no se puede. Muy mal ¿no? Los viejos tiempos, pero la gente es la que cuenta y también se acordó que no haya ese tipo de participación muy antigua. Eso lo hacía el PRI hace muchos años. Nosotros no tenemos ya por qué hacer eso ", afirmó Ebrard tras inaugurar la exposición "Dinos en Los Pinos".

Más temprano en Twitter, señaló que esa acción "pinta de cuerpo entero" a quien lo promueve. "Tiene razón Rubén Rocha: apenas el lunes acordamos no habría pronunciamiento de gobernadore(a)s. Violar eso deja en falta a los gobernadore (a)s que representan a un pueblo que no ha sido consultado y pinta de cuerpo entero a quien las promueve. Con la gente les vamos ganando. Sigo las enseñanzas de Andrés. Sonrían, todo va a estar bien", escribió.

En la que fue su última actividad pública como canciller, Ebrard Casaubón adelantó que el lunes al mediodía se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador para entregarle su renuncia y presentarle un informe sobre lo que consiguió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en los cinco años que él estuvo al frente.

Agregó que va a “agradecerle todo su apoyo estos cinco años, su apoyos, su generosidad, su afecto, su aprecio de siempre. Nos daremos un abrazo y me voy yo a hacer mis actividades”.

Ebrard consideró, además, que la renuncia de los aspirantes a la candidatura morenista es una regla ya pactada, por lo que consideró que el resto de quienes buscan suceder a López Obrador dejarán sus puestos. “Entiendo que todos están de acuerdo, porque así se externó desde el día lunes”, dijo

El aspirante, quien dirigió la política exterior del país por casi cinco años, expresó su molestia respecto a que se le cuestione su lealtad a Morena y al presidente López Obrador y dijo que siempre ha estado en esta causa. “No veo por qué tendría yo a estas alturas estar aclarando a dónde pertenezco. He estado en una causa desde el día que decliné por Andrés Manuel López Obrador en 1999. Pregúntales a quienes me dicen eso dónde estaban entonces”, afirmó.

Por último, aseguró que cumplió su función al frente de la cancillería y que no deja pendientes mayores.