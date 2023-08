De ganar candidatura del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez buscará a MC para que se una a la coalición

Durante su visita en el estado de Jalisco, la aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, aseveró que si es la ganadora de la contienda interna de la coalición, buscará al gobernador de dicha entidad Enrique Alfaro, ya que lo considera un actor político importante y aseguró que su experiencia en la vida pública le podría aportar grandes consejos.

Acompañada por las presidentas del PRI estatal, PAN y PRD en el Museo de las Artes (MUSA) Gálvez dijo que continúan por delante en las encuestas y eso le permite pensar en que si logra la candidatura buscará que Movimiento Ciudadano se sume a la alianza para lograr la presidencia de la república en 2024.

"A mí me gustaría que MC fuera parte de este Frente Amplio por México, el otro día subí a mis redes un video de los atardeceres y pues hay un atardecer naranja. No es que no quiera, existe un atardecer naranja y me dijeron que si era un guiño a MC y quizás sí o sea yo sí me veo con MC pero hay que darle tiempo", señaló Xóchitl Gálvez

EN ese sentido, asrguró que no ha tenido un diálogo con algún representante del MC pero sí tiene una buena relación con senadores y senadoras.

"No he tenido ese diálogo con los compañeros de MC y tengo una extraordinaria relación con los senadores empezando con Dante o Clemente y obviamente con las senadoras porque tenemos una excelente relación, hemos tocado diferente temas, movilidad y de la comunidad LGTBQ+", señaló Xóchitl Gálvez.

A 10 días de tener la resolución final del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez dijo que sumarse es válido y se mostró con la declinación de Santiago Creel por lo que ahora espera que otros actores se acerquen para construir un proyecto de unidad.

