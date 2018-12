Decisión del TEPJF por elecciones en Puebla, equivocada y antidemocrática: AMLO

“Un tribunal que se integró con el viejo régimen, con las prácticas que se llevaban a cabo. Se ponían de acuerdo en el Congreso, la típica maniobra antidemocrática de respetar la Constitución y las leyes en la forma para violarlas en el fondo’’, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en referencia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Hacían una faramalla de convocar a posibles magistrados, iban muchos hasta de buena fe a entregar sus currículums, 100, 200 y 300 y como son sueldos de 300 mil, 400 mil pesos y 5000 mil pesos mensuales, más otras cosas, pues se acumulaban muchos expedientes. Y luego en un buen restaurante, con una buena comida, con buenos vinos, se sentaban los jefes de los partidos y ahí se dividían los cargos, tres para ti, tres para mí, y uno, si eran siete, para los restantes minoritarios’’.

“Empezaban a descalificar a todos, luego venía la votación, la línea y salía exacto’’.

Sin embargo, refrendó que respetará la decisión del TEPJF sobre la decisión en Puebla. “Basta de los formalismos hipócritas. Como ciudadano pueden decir es que usted es el presidente de México, pero también soy ciudadano. Creo que fue una decisión equivocada, antidemocrática, lo tengo que decir, porque vengo de un movimiento donde siempre enfrentamos fraudes electorales y nunca dejamos de condenar estas prácticas antidemocráticas’’.

Insistió que esas prácticas antidemocráticas van a cambiar; recordó que hay una iniciativa de ley para convertir en delito grave el fraude electoral.

Adelantó que la relación con la Martha Erika Alonso será institucional y no acudirá en estos días a Puebla, por la situación que prevalece, no sería prudente, dijo.

Respecto al ex candidato Miguel Barbosa, dijo que tendrá un cargo en su gobierno, aunque no especificó cuál, pero si apunto que es un destacado dirigente.

Durante la conferencia con medios en Palacio Nacional, reiteró que México está en una etapa nueva; no fue un cambio de gobierno, es un cambio, de régimen. Antes el Poder de los Poderes era el Ejecutivo; se hacía lo que ordenaba el presidente, no había estado de derecho “era un estado de chueco’’.

Ahora, añadió, que no exista un poder que subordine a otros poderes. Promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios públicos porque son salarios exagerados, son ofensivos y de manera particular en el Poder Judicial. Llegan a reunir hasta 600 mil pesos mensuales, eso no tiene que ver ni con el cambio ni con la justicia, es una arbitrariedad y no sucede en otros países, son funcionarios públicos mejor pagados en el mundo.

Explicó que integrantes del Poder Judicial se inconforman y acuden a recursos legales, amparos, están en su derecho y nosotros vamos a respetar las decisiones que tomen jueces, magistrados, ministros, porque queremos que haya un estado de derecho.

Sin embargo, apuntó que presupuesto quienes va a decir son los diputados, lo que resuelvan en definitiva será acatado.

Refrendó que van a actuar con apego a la legalidad, que haya estado de derecho, “no vamos a entrar a enjuagues, en negociaciones vergonzosas; no habrá partida de moches, no vamos a comprar conciencias, voluntades, vamos a actuar con legalidad, transparencia, honestidad y respetando la ley. Cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos’’.