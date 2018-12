Denuncia AMLO que neofascistas buscan culparlo del fallecimiento de los políticos poblanos

Tras asegurar que su gobierno no será represor de nadie, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador aclaró que no asistió al funeral de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, para no responder a las provocaciones de los conservadores mezquinos.

A su vez denunció que un grupo de neofascistas emprendieron una guerra sucia en las redes sociales, para culparlo del fallecimiento de los políticos poblanos.

“Jamás actuaríamos en contra de nadie, jamás por cuestiones de principios e ideales, esto repito, tiene que ver con nuestros adversarios y no con todos, son grupos neofascistas que están muy enojados por el triunfo de nuestro movimiento y tratan de mancharnos, de afectarnos, no lo van a lograr”, expresó durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

López Obrador comentó que no se defenderá de las calumnias que buscan desprestigiar su gobierno y reiteró que buscarán la intervención de instancias internacionales para que esclarezcan el accidente aéreo del 24 de diciembre donde murieron cinco personas.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

“Yo ni siquiera tengo que defenderme, lo están haciendo millones de mexicanos”, sostuvo.

Comentó que aún esperan la respuesta de la agencia estadounidense National Transportation Safety Board, el Consejo de Seguridad de Canadá y de otra agencia independiente de Europa, para que participen en las labores de peritaje, emitan un dictamen y a partir de ahí, abran las líneas de investigación.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

“Para que no haya ninguna sospecha del gobierno de la República recurrirá a una instancia independiente del extranjero, de reconocido prestigio, para que presenté un dictamen que vamos a dar a conocer al pueblo de México en su momento, no se va a ocultar absolutamente nada”, garantizó el primer mandatario.

El encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán Moguel, dijeron que se llevarán a cabo estudios y no emitirán ninguna conclusión hasta recibir los informes de los especialistas.