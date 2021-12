Denuncian a alcaldesa de Quintana Roo por apertura ilegal de casino

María Elena Lezama Espinosa, presidenta municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta apertura ilegal de un casino en Cancún.

De acuerdo con la versión de Rafael Rodríguez López, presidente del Movimiento Nacional por la Seguridad y Procuración de Justicia (Monseju A.C.), el pasado 12 de noviembre la funcionaria firmó a favor de la apertura del casino, cuando esta autorización solo puede ser concedida por las autoridades del Estado.

“Está cometiendo el delito de usurpación de funciones al firmar una opinión favorable para la apertura del casino Macao, que está operado por (la empresa) El Palacio de los Números S.A de C.V. Está operando en la zona hotelera de Cancún kilómetro 12 y medio y la señora firmó sin la anuencia del municipio”, dijo a las afueras de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Para sustentar su denuncia, Rodríguez también presentó ante la Fiscalía Anticorrupción documentales como vídeos y audio donde se demuestra que el Cabildo no autorizó la instalación de dicho establecimiento.

“Del mismo cabildo, en la XIV sesión, el regidor José Toledo fue quien la cuestionó y como la sesión es pública su servidor estuvo presente”, de ahí obtuvo las pruebas. Por ello aseguró que también hace responsable a los miembros del cabildo, quienes tenían la obligación de denunciar los hechos y no lo hicieron.

Finalmente, al recordar la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no se abrirían más casinos, consideró como obvio que la presidenta municipal esté recibiendo un beneficio directo, por lo que la hizo responsable por cualquier represalia que pueda tomar en su contra.

“De ser así pues ella está traicionando los principios del presidente López Obrador de no robar, no mentir y no traicionar y ella está traicionando al presidente y al pueblo de Cancún”, dijo.

