Desafortunadamente no hay segunda vuelta: Patricia Mercado

Para la candidata plurinominal al Senado de Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), Patricia Mercado, es lamentable que en México las fuerzas políticas no hayan logrado un acuerdo para hacer una reforma constitucional que establezca la segunda vuelta.

Consideró que en esta elección es claro que la mayoría de los mexicanos quiere un cambio y, según encuestas, el puntero es Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con El Sol de México , Patricia Mercado lamentó que las campañas hayan estado marcadas por descalificaciones, adjetivos, simplezas, temas casuales y sin estrategia.

A consideración de la candidata de representación proporcional al Senado de la República por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), el abanderado de la Coalición Juntos Haremos Historia, López Obrador ha sido el candidato que ha mostrado en mayor medida la confrontación durante la presente campaña en comparación con el resto de sus adversarios.

La exsecretaria de gobierno de la Ciudad de México reconoció que entre los ciudadanos hay un deseo de cambio y lamentó que en México no se tenga la segunda vuelta, “desafortunadamente en México no tenemos la segunda vuelta.

Me parece que no hay acuerdo en la segunda vuelta, no ha habido capacidad de las fuerzas políticas para estar de acuerdo, esto daría más certidumbre. No son las encuestas las que determinan el ganador, son los ciudadanos”.

-¿Cómo ves el ambiente en estas elecciones?

-Hay una polarización muy fuerte, hay una polarización dentro de las familias, hasta en todo el ambiente en el país. Me parece que la responsabilidad del 1 de julio es bajarle a esa polarización, necesitamos mejor convivencia.

-¿Cómo has visto el papel del Instituto Nacional Electoral (INE)?

-El INE ha estado a la altura ha habido más o menos errores, pero se han resuelto y yo puedo decir que son instituciones sólidas que realmente están logrando realizar esta elección para que no haya ningún tipo de fraude.

-¿ Cuál crees que sea el papel que ha jugado la Segob y el aumento de asesinatos de políticos y candidatos de elección popular?

-No ha habido capacidad de parte de la Secretaría de Gobernación de manifestar confianza de las diferentes fuerzas políticas para ver como se enfrentan esos crímenes. Me parece que la Conago no ha salido porque todo mundo ha salido en las elecciones y ahí van dejando sus muertos y finalmente no hay un pararse, un detenerse para ver que ha pasado.

-¿De que forma calificas la reunión entre el Frente Nacional por la Familia y Ricardo Anaya?

-No está en el acuerdo que firmamos con la coalición los temas de matrimonios igualitarios e interrupción del embarazo. Considero que no debió de haberse reunido con unos y con otros y en Movimiento Ciudadano consideramos que debe de reunirse con ellos (comunidad LGBTTTIQA) de lo contrario habría un diferencia con el candidato, Ricardo Anaya y su coalición de partidos.