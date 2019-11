Diputados avalan Ley Olimpia para enfrentar violencia digital contra mujeres

Por unanimidad, con 400 votos, en la Cámara de Diputados, se aprobó en lo general y particular, la adición de una fracción VI al Artículo 6º, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que incluye la violencia digital. Pasó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El siguiente paso es trabajar en el Código Penal para tipificarlo como delito. Ahora se establecerán las medidas de coordinación entre la Federación, entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar, erradicar y reparar el daño ocasionado por la violencia digital.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga (Morena), afirmó: “La violencia cibernética contra las mujeres y las niñas es un problema de proporciones pandémicas “y se convierte en un problema mundial con graves consecuencias para la sociedad y las economías del mundo”.

Sostuvo: A pesar de que las nuevas tecnologías presentan grandes beneficios hacia procesamientos de información y conectividad social, el espacio digital alberga nuevas conductas delictivas.

“El anonimato y la masificación de usuarios permite que los delitos en materia de acoso, hostigamiento y violencia sexual se reproduzcan en detrimento de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres”.

Señaló que de acuerdo al Informe Digital 2019 Global Internet Use, elaborado por We Are Social y Hootsuite, en México existen alrededor de 88 millones de usuarios de internet, que representan el mismo universo de usuarios de las redes sociales.

Esto significa que 67% de la población total del país es usuaria activa de las plataformas digitales donde la violencia cotidiana que atenta contra las mujeres, en razón de género, puede trasladarse al espacio cibernético. “por lo que es necesario blindar las garantías de nuestra ciudadanía digital”.

También consideró que es un paso importante para erradicar la impunidad ante esta violencia “que tanto nos lacera. Debemos frenar el uso, consumo y difusión de contenidos violentos contra los derechos de las mujeres. No es juego. No puede haber impunidad para quienes fomentan, lucran, comparten y difunden estos contenidos. Lo virtual es real”.