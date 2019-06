Diputados del PRD piden a AMLO asistir a foros internacionales

El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados pidió a Andrés Manuel López Obrador a asistir a los foros internacionales como parte del acercamiento de México con otras naciones y evitar con ello el aislamiento, ya que en un mundo globalizado no se puede pensar en la autosuficiencia.

El diputado perredista Marco Antonio Ortega Martínez indicó que una guerra comercial entre China y los Estados Unidos, no es de la misma magnitud, trascendencia y gravedad que la de México con EU.

“La otra es una guerra entre gigantes, esta es una guerra de un gigante contra un país de mediano desarrollo, importante, sin duda, pero de mediano desarrollo y, por lo tanto, nosotros -particularmente el presidente López Obrador- debe modificar esa actitud de que la mejor política exterior es la política interior’”, expresó.

Ortega Martínez dijo que el que si la idea de López Obrador al no asistir a los encuentros internacionales es porque, de alguna manera, busca proteger los intereses en el mediano y largo plazos, pero “el presidente tiene que entender que, en un mundo globalizado, el país no se puede aislar y pensar que vamos a ser capaces de producir todo lo que necesitamos ¡eso es una utopía! Por no decir, una visión ignorante de lo que es realmente la realidad global”.

El legislador acotó que la medida de Estados Unidos de imponer aranceles, es porque Donald Trump “le ayuden a su reelección, va a ser muy difícil que pueda ser modificada la decisión y, por lo tanto, deberíamos prepararnos”

Pidió que el Gobierno mexicano tome otras medidas concretas de reacción a las decisiones del gobierno norteamericano, por lo que debería responder, en términos comerciales, de la misma manera, y “eso significaría establecer una política arancelaria a exportaciones norteamericanas hacia México y nosotros deberíamos hacer una especie de selección de productos que tuvieran un impacto político electoral en el proceso reelectivo de Trump y en las bases de respaldo de Trump”.

Por último, el perredista abundó que con el juego rudo de los norteamericanos “nos obliga a jugar con mucha mayor sagacidad y deberíamos establecer con países como China, una relación política más estrecha porque nos va a permitir una relación comercial y de intercambio de todo tipo mucho más estrecha”.