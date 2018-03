Dirigente de la CNTE rechaza afiliación para López Obrador

OAXACA.- No obstante que durante la asamblea estatal de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se había acordado apoyo a Manuel López Obrador, este día Eloy López Hernández Secretario General rechazó cualquier afiliación política con el candidato presidencial de Morena.

El dirigente magisterial al ser cuestionado por diferentes medios de comunicación negó que hubiese sostenido reuniones con el candidato a Presidente de la República.

Al mismo tiempo dijo que en el Quinto Congreso Político de la CNTE en Oaxaca, se acordó apoyar un proyecto de cambio de gobierno, pero orientando a un voto razonado.

“Nuestro principio dice que se adopta toda forma de lucha siempre y cuando no se obstruya el proyecto sindical. Nuestra afiliación no ha sido partidista. Sabíamos que iba a causar muchas expectativa pero nosotros creemos en un verdadero proyecto”, dijo.

Señaló que no se acordó boicotear las elecciones, por el contrario, el magisterio exhortará al pueblo oaxaqueño a ejercer su voto.

Sobre si algún integrante de la CNTE sería postulado como candidato por Morena, Eloy López expresó que el gremio no avalará alguno que los represente como magisterio.

“Yo como ciudadano tengo la obligación cívica de hacer valer mi voto, pero yo no lo voy hacer a nombre de alguna sección y menos de la Sección 22; tenemos el derecho y de forma particular harán lo propio pero no vamos a avalar ninguno que sea efectivamente por parte de la sección 22”, indicó.

Finalmente aseguró que no se obligará a los maestros a votar por una fracción política.