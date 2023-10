Ebrard recibió informe de proceso interno y tiene tres días para manifestarse: Mario Delgado

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado informó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) ya le entregó este lunes a Marcelo Ebrard un reporte de la encuesta con la que se eligió en Morena al defensor de los Comités de la Cuarta Transformación y donde, precisamente, el excanciller resultó perdedor ante la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Al hablar de los pendientes que tiene su partido de cara al proceso electoral federal 2024, Delgado Carrillo se refirió a la queja de Ebrard al proceso interno en el que resultó perdedor y explicó que tiene tres días para manifestarse en torno al informe, para desahogar la impugnación que interpuso.

Tras felicitar a Ebrard Casaubón por su cumpleaños, dijo que: “La Comisión de Honestidad nos requirió, o requirió a la Comisión de Nacional de Elecciones, al Consejo Nacional y a la Comisión de Encuestas un informe respecto de la impugnación de Marcelo Ebrard”.

Sobre el eventual rompimiento de el ex secretario de Relaciones Exteriores con Morena, Delgado Carrillo dijo que no va a especular al respecto y aseguró que le tiene mucha confianza al ex canciller.

“Nosotros no vamos a especular. Él ha sido parte importante de la Transformación y estoy seguro que él va a hacer una valoración desde una perspectiva histórica y este movimiento, esta transformación apenas va iniciando, falta mucho por hacer, y yo estoy seguro que él va seguir contribuyendo en esta etapa de nuestro país”, explicó el colimense.

Por otra parte, al hablar del proceso interno para la selección de aspirantes a las nueve gubernaturas que estarán en juego el año que entra, Delgado dijo que los Comités estatales tendrán una reunión a las 12:00 horas donde habrán de seleccionar a dos mujeres y dos hombres como sus aspirantes finalistas y se les van a mostrar los resultados de las encuestas para que no quepa duda del proceso.

También informó que el viernes se darán a conocer a los cuatro elegidos. Aunque posteriormente mencionó que podrían ser hasta ocho los seleccionados, pues subrayó que no quiere que se deje a nadie fuera de los procesos internos.

Esto, lo subrayó, porque aseguró que quiere que todos los aspirantes conozcan bien los criterios de selección y principalmente de equidad de género y para construir la unidad en el Movimiento de Transformación, pues destacó que no va permitir que haya divisiones, ya que a algunos candidatos entienden el proceso de selección y hay a quienes les gana el enojo.

“No vamos a permitir más Mejías Berdeja, más traidores en este Movimiento, porque terminan beneficiando a la oposición”, dijo el líder nacional morenista, en referencia al ex candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura de Coahuila y quien previamente abandonó a Morena tras no resultar ganador en las encuestas internas de selección de candidato.

Resaltó que no quiere que haya compañeros que tras salir perdedores descalifiquen el proceso de selección del partido. Asimismo, defendió el trabajo de los consejeros de su partido al señalar que han trabajado con honestidad al seleccionar a los finalistas de los procesos internos en lo estados donde habrá elecciones.

Al inicio de la conferencia, Delgado aseguró que cada vez son más evidentes las muestras de cariño y la preferencia que tiene el pueblo de México hacia la coordinadora de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, pues ha levantado mucho entusiasmo de la gente en las últimas tres semanas de recorridos.