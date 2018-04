El Bronco promete nueva era de prosperidad para México, tras arrancar campaña

Nuevo León.- Al arrancar hoy su campaña, el candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, prometió una nueva era de prosperidad para México, de ganar los comicios del próximo 1 de julio.



Ante simpatizantes reunidos en la Expo Guadalupe, "El Bronco, acompañado de su familia, señaló que impulsará un programa fiscal que lleve altos beneficios para todos los mexicanos.

En una parte de su mensaje, el originario del Ejido El Pablillo, en el municipio de Galeana, en el sur del estado, resaltó que utilizará las redes sociales para llevar sus propuestas específicas de trabajo en las próximas semanas a todo el país.

Previamente El Bronco había anunciado que se reuniría este sábado con jóvenes que lo han apoyado “con este ejército digital” en el país.

“Hoy me voy a reunir con los chavos que me han ayudado con este ejército digital en todo México. Esto ya no lo para nadie #MéxicoBronco #FelizSábado”, anunció en su cuenta @JaimeRdzNL de Twitter.