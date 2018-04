El Bronco dice que AMLO tiene miedo de su llegada; le recomienda no preocuparse

Al anunciar que el próximo sábado iniciará su campaña proselitista en Monterrey, Nuevo León, el aspirante independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, advirtió que va por el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, recomendó a López Obrador no preocuparse porque le van a salir más canas. “Ya le dio miedo a Andrés Manuel, es así, ve el coco y se asusta; voy por él y punto, que se cuide, voy a trabajar para lograr más votos que él".

Asimismo, dijo que “no estoy de acuerdo en que Andrés Manuel regale los impuestos que yo pago, al huevón nada, al trabajador todo, yo voy a hacer una propuesta así; el populismo, el asistencialismo destruye a este país y Andrés Manuel López Obrador quiere regalar el dinero de los que trabajan para dárselo a los que no trabajan".

Advirtió que todos los candidatos presidenciales son rivales a vencer, porque representan las mismas estructuras de partidos, pero enfatizó que particularmente no comparte los posicionamientos de Andrés Manuel López Obrador, y citó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El sistema desde el inicio nos la jugó mal, pero en base a la ley demostramos que teníamos la razón. Hoy tenemos 80 días para darle la vuelta a la historia, ustedes deciden: ¿Son broncos o mansitos? https://t.co/wyI0OyocYK — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 11 de abril de 2018

“Es una propuesta equivocada de Andrés Manuel, mira cómo está este aeropuerto, mira cómo se ha trastocado a la ciudad, México ya no puede estar en el tercer mundo, el aeropuerto fue diseñado por expertos no por políticos, no podemos detener el avance" del país, indicó al señalar que aquí no es Venezuela.

Asimismo, dijo estar dispuesto a participar en los debates semanales que propuso el abanderado de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, y cualquier otro escenario que se disponga, además que buscará estar en contacto con la ciudadanía por diferentes medios, como redes sociales y recorridos por el país.

Dijo que de llegar a la Presidencia de la República en su gabinete no incorporará a políticos, sino que buscará que participen ciudadanos expertos en cada rubro, así como negó que haya habido "mano negra" en la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Aseguró haber presentado su declaración 3de3 y que en los próximos días dará a conocer todo sobre su patrimonio.

Igualmente, Rodríguez Calderón adelantó que presentará una denuncia en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) por supuestas acusaciones falsas y alteración de sus apoyos para obtener la candidatura presidencial independiente.

“Nosotros hicimos un peritaje con un experto y esa va a ser la prueba fundamental para demostrar que el INE no hizo las cosas bien. La Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) tendrá que investigar”, señaló.