El muro de Trump no está en nuestra agenda: AMLO

El presidente López Obrador reservó su opinión luego de que su homólogo en Estados Unidos Donald trump retomó su discursó antimigrante con el muro, dijo que es un tema que no está en la agenda de su gobierno.

"No tengo opinión porque es un tema que no se habló, no está en la agenda nuestra, no vamos a engancharnos en algo que nos vaya a distanciar, solo decirles que ese tema viene de tiempo atrás".

López Obrador aseguró en su conferencia matutina en Palacio Nacional que desea mantener una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos porque "considero que nos conviene a los mexicanos".

"Creo que la visita fue muy buena para México, muy buena para nuestros paisanos. Por primera vez se hace un reconocimiento público a la importancia de los migrantes mexicanos".

Dijo que la comunidad de mexicanos ha aportado mucho al desarrollo de esa gran nación, "eso lo expresó el presidente Trump", presumió el mandatario mexicano.

"(Trump) Habló de 36 millones de mexicanos en Estados Unidos", continuó el mandatario después calificó de muy importante ese dato y ratificó que no va a confrontarse y que el tema del muro ha sido materia de gobiernos estadounidenses de pasadas administraciones.