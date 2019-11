El ombudsperson no responde a ideologías ni a partidos... alza la voz: Luis Raúl González

Luis Raúl González Pérez, el hombre que desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos criticó varios programas del actual gobierno, asegura que la naturaleza de un Ombudsperson es alzar la voz y no responder a ideologías ni a partidos políticos.

“Nosotros no respondemos en función de ideologías, de partidos, de regímenes, ni de gobiernos del color que sean, respondemos al cumplimiento de la ley”, argumenta.

Recibe a El Sol de México en la sala de juntas principal del edificio Héctor Fix Zamudio. De una pared penden los retratos de los cinco que lo antecedieron en el cargo: su maestro, Jorge Carpizo, Jorge Madrazo Cuéllar, Mireille Roccatti, José Luis Soberanes y Raúl Plascencia.

Han pasado sólo 12 horas desde que la mayoría de Morena impuso a Rosario Piedra Ibarra como la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en medio de un zafarrancho en tribuna que coronó con la caída al suelo del panista Gustavo Madero, derribado por los golpes de senadoras morenistas.

“México necesita dejar atrás las polarizaciones, no quiere decir pensamientos unívocos. No, unidad dentro de la diversidad. Empujar las coincidencias y discutir con vigor, con franqueza, profundidad, con debates intensos, pero evitando polarizaciones, es lo que México debería plantearse, por todos los actores públicos y privados”, recomienda antes de dejar el cargo.

-¿El cargo de Ombudsperson tiene que tener muchísima calidad moral, no?

Esta magistratura de opinión necesita calar en la credibilidad y confianza de la sociedad.

-¿Algún comentario sobre el futuro de la CNDH?

A quien conducirá los destinos de la Comisión Nacional, a partir del sábado, le deseo el mayor de los éxitos. Deseo que tenga éxito. Requerimos que tenga éxito, porque ese éxito se traduce en la protección de las víctimas.

-¿Qué opina del zafarrancho en el Senado?

En la institucionalidad que represento, y el hecho de que ella ayer protestó como presidenta de la Comisión, yo cumpliré con mi responsabilidad institucional de hacer el acta entrega-recepción, esa es mi responsabilidad.

-Prefiere no hablar de lo que sucedió

No, no se trata de querer hablar o no, simplemente hablo de lo que a mí me toca.

González Pérez explica que la Comisión Nacional es una institución del Estado, pero también es patrimonio de la sociedad.

“El Ombudsperson no busca tener estrellitas, busca que las víctimas accedan a la justicia, busca que haya el pleno ejercicio de sus derechos. No buscamos confrontarnos. El Ombudsperson no es un adversario. Nadie que defienda la dignidad humana puede ser adversario de nadie”, considera.

El abogado conoce la tripa de la Comisión. Antes de encabezarla fue visitador y ocupó cargos administrativos. También sabe de política: fue el último fiscal especial para el caso Colosio.

Supo que no había condiciones para apuntalar su reelección. “Las descalificaciones que se dieron del Ejecutivo federal hacia la CNDH y hacia un servidor no generaron las condiciones adecuadas para que se hubiera atendido a la expresión social que me pedía reconsiderar”. Además, recordó que hace cinco años cuando tomó posesión se comprometió a no buscar un segundo periodo para evitar la politización al interior del órgano autónomo.

-¿Le llegó directo el mensaje desde Palacio Nacional o más bien usted leyó que no existían las condiciones para lanzarse?

Aprendí a leer, leo y leo rápido- responde ágilmente en medio de una carcajada sonora.

González Pérez tiene claro que en la Cuarta Transformación los espacios estarán cerrados para desarrollarse como servidor público, por ello busca ampliar su horario de profesor a tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM, su alma mater.

“En los hechos veremos qué acontecerá con la institución, pero yo quiero ser optimista”, concluye.