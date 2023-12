El pulso de la izquierda en América Latina

Héctor Díaz Polanco, antropólogo, sociólogo, legislador en el Congreso de la Ciudad de México y uno de los principales ideólogos de Morena, quien reconoció que en las elecciones de 2018, la estrategia para convencer a los ciudadanos para votar por el partido guinda fue un símil a lo realizado por las asociaciones religiosas, muy parecida a las visitas y recorridos que llevan a cabo los Testigos de Jehová.

Además, señaló que la izquierda en México y América Latina se mantiene como una fuerza con gran presencia, y considera que probablemente así continuará durante unos años, también espera que algunos otros países se incorporen y otros salgan.

Política La izquierda se tambalea, está aceda y caduca: Ángel Verdugo









Hay olas, hay altas y bajas, pero la izquierda se mantiene como una fuerza con gran presencia en América Latina

Héctor Díaz Polanco, antropólogo y legislador en el Congreso de la Ciudad de México

El legislador comentó que la situación de la izquierda en el mundo es de una relativa estabilidad, pero con altas y bajas, con pérdidas y ganancias de cara a los próximos años.

“En síntesis creo que el caso de Morena es un caso exitoso y que hay otros casos en América Latina en condiciones muy difíciles, muy precarias, ya vimos lo que hay en Argentina y que podría repetirse en un breve plazo otros fracasos en otros países". externó en entrevista con El Sol de México.

Reuters

¿Cómo ve a la izquierda en el mundo?

Díaz Polanco aseguró que la salud de la izquierda en el mundo y en Latinoamérica, en general, es buena. Pues consideró que en general la izquierda está en uno de sus mejores momentos de los últimos tiempos, desde que surgió como un movimiento de concepción política.

Política ¿Fracasó la izquierda latinoamericana? La difusa línea entre la derecha y el capitalismo

Países que mantienen su condición de estado como de izquierda se mantienen en el mundo y en América Latina han surgido más países de izquierda en los últimos 23 años, con dos olas básicas: la que inicia abriendo el siglo en Venezuela con Hugo Chávez, y luego surgen una serie de triunfos electorales en otros países como Ecuador y Bolivia.

Explicó que decayó a partir de 2015 pero que retomó una segunda ola con el triunfo de la izquierda en México, Honduras, Colombia, Brasil, e incluso Argentina —que ahora cayó—.

"De tal manera que hay olas, hay altas y bajas, pero la izquierda se mantiene como una fuerza con gran presencia en América Latina, y probablemente así continuará durante unos años y se espera que algunos otros países se incorporen y otros salgan", aseguró.

¿Ve una radicalización de la izquierda?

El político señaló que contrario a lo que a veces se indica de qué hay una polarización radicalización particularmente en la izquierda, él no ve ninguna radicalización, al contrario, hay una gran transformación histórica.

Lo cual considera como una gran novedad, pues por primera vez en la historia reciente, la izquierda admite de una manera generalizada que la vía armada o la vía violenta, no es la vía correcta o adecuada para ella misma, para sus proyectos y adoptó la vía electoral, sin embargo, él percibe que nadie presta atención a dicha situación.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Política Avance de la derecha en México es lejana; el movimiento de izquierda está fuerte: John Ackerman

"La izquierda durante gran parte del siglo XX, recurrió a la vía armada, y ahora hay un cambio trascendental, el cambio radical de abandono a las vías violentas. Ahora no hay incidencias nacionales que tengan como recurso la vía armada. La izquierda no sólo no sea radicalizado, sino que sea normalizado en términos de los sistemas constitucionales vigentes", argumento Díaz Polanco.

¿La izquierda está virando al progresismo o a una tercera vía o se mantienen los postulados de izquierda?

El académico argumentó que el postulado básico de la izquierda es que la piedra angular de sus propósitos políticos es combatir la desigualdad y conseguir la igualdad social, incluso afirmó eso los diferencia de la derecha, pues ellos ponen el énfasis en la piedra angular de las libertades.

Bajo la misma línea, agregó que la izquierda sigue teniendo una identidad propia, clara, pero con ciertos matices, en el sentido de que se pone más énfasis en conseguir reformas de carácter político que inciden en la naturaleza del Estado o se pone más énfasis en los programas sociales o bien una combinación de ambas cosas.

Para clarificar lo anterior dio un ejemplo de lo que se ve en México, donde hizo la observación de que es evidente que el énfasis se ha puesto en los programas de Bienestar, explicó que en el último año ya aparece con más claridad la vocación de buscar reformas políticas, como al Poder Judicial.

Cuartoscuro.com

"Yo creo que ahí estamos en una etapa en la que ambas tendencias, tendrán que demostrar con hechos el carácter positivo de sus postulados. En ese sentido, yo estoy tranquilo con lo que hace Argentina. La derecha Argentina acaba de tener un triunfo muy importante para sus propósitos, tendrá que demostrar en un plazo muy corto que sus planteamientos programáticos son realizables, y además promoviendo el bienestar de los argentinos. Si no lo logra pronto, tendremos una crisis en Argentina, y probablemente una regresión de este planteamiento". afirmó

¿Dónde ubica a Morena en la izquierda global, y qué futuro le depara a este partido?

"Yo veo a Morena como uno de los ejemplos más claros de victoria respecto a sus propósitos de buenos resultados. Tomando en cuenta varios indicadores como que Morena es una izquierda —a diferencia de otras en América Latina o en el mundo— que ha llegado al poder con una base social cada vez más fuerte", aseveró.

Agregró que en la actualidad cualquier encuesta indica que Morena va en proceso de crecimiento en su apoyo, por lo que, parece ser que los resultados electorales repetirán un triunfo.

➡️ Conoce más sobre La izquierda se tambalea, está aceda y caduca: Ángel Verdugo en el suplemento FinD

"En segundo lugar, Morena ha obtenido éxito en el terreno de la economía, donde se pensaría que la izquierda estaba condenada a fracasar. Si tomamos en cuenta los criterios fundamentales como la fortaleza de la moneda o la inversión extranjera, estos factores favorecen a Morena" fundamentó.

Además, aseguró que por primera vez un gobierno de izquierda en el país ha logrado tener éxito en el terreno de la economía, lo que considera fundamental, porque tiene el legislador tiene la creencia de que se tenía el prejuicio de que la izquierda tenía el terreno vedado en esta área y se veía como algo imposible que pudiera manejar la macroeconomía.





Morena ha obtenido éxito en el terreno de la economía, donde se pensaría que la izquierda estaba condenada a fracasar

Héctor Díaz Polanco, antropólogo, sociólogo y legislador en el Congreso de la Ciudad de México

"En síntesis creo que el caso de Morena es un caso exitoso y que hay otros casos en América Latina en condiciones muy difíciles, muy precarias, ya vimos lo que hay en Argentina y que podría repetirse en un breve plazo otros fracasos en otros países", afirmó.

¿Hay futuro para la izquierda en el mundo?

El nacido en República Dominicana, aseveró que la situación de la izquierda en el mundo es de una relativa estabilidad, con altas y bajas, con pérdidas y ganancias de cara al futuro.

Lee el especial de FinD: Avance de la derecha en México es lejana; la izquierda está fuerte: John Ackerman

"Estamos viviendo un momento muy interesante a escala latinoamericana y en México. Las ideas de una especie de derrumbamiento del sistema capitalista, como si fuera un castillo de naipes, está muy lejos de la realidad histórica que estamos viviendo, por tanto vamos a ver un panorama complejo de regiones que se inclinan hacia la izquierda, y otras que se inclinan a la derecha". señaló el académico.

Finalmente, sostuvo que países que entran en un proceso de búsqueda de cambio se encuentran con serias dificultades. Poniendo como ejemplo el proceso que está viviendo en Argentina.

➡️ Lee más del FinD dedicado a La izquierda en México