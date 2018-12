"El respeto al poder ajeno es la paz": advierte PRD a AMLO

El PRD en la Cámara de Diputados pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que acate lo que indica el Poder Judicial, y que recuerde que el respeto al poder ajeno es la paz.

Por lo que toca a no avalar las iniciativas del Ejecutivo, los legisladores del Sol Azteca reiteraron que no existe un bloque opositor al presidente de la República, sino que simplemente no permitirán que exista algo que esté por encima de la ley, particularmente lo que refiere al presupuesto para el próximo año.

En conferencia de prensa, los diputados Ricardo Gallardo y Verónica Juárez, coordinador y vicecoordinadora, respectivamente, del grupo parlamentario del PRD, señalaron que no están en contra de la reducción de salarios de la alta burocracia, pero subrayaron que más allá de que Morena busque reducir los sueldos del Poder Judicial, ven esto como una intentona de controlar a otro poder.

Política

La vicecoordinadora de los legisladores perredistas, Verónica Juárez sostuvo que “el respeto al poder ajeno es la paz. Nosotros queremos un Poder Legislativo también independiente, autónomo. Así ha estado actuando el PRD en lo que nos concierne a las diputadas y diputados en esta Cámara, y en ese sentido, es lo que estaremos pugnando para otros”.

Recordó la confronta que se da entre el presidente López Obrador y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por concepto de la Ley de Remuneraciones que congeló este órgano de justicia y las críticas que el Ejecutivo ha vertido por esta acción de inconstitucionalidad.

Por su parte, el líder de la bancada, Ricardo Gallardo, dijo que: “En el tema del pleito de la ley para lo que son los sueldos de funcionario del Poder Judicial, nosotros estamos de acuerdo porque haya reducciones”. Pero reiteró que “se debe seguir buscando la autonomía en todos los sentidos, en cuanto a los poderes” y dijo también que se tiene que cuidar no “vulnerar el poder judicial”.

En cuanto a la oposición que han mostrado los partidos del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, Gallardo negó que exista oficialmente en la Cámara de Diputados un bloque oficial contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, y sólo cuidan que nada se envíe por encima de la ley.

Política

“No hay un bloque oficial, simplemente estamos en contra de todo lo que venga por encima de la ley y hoy el presidente tiene una gran responsabilidad al mandar el presupuesto, pero más responsabilidad tenemos nosotros si lo dejamos pasar así”.

Respecto al presupuesto para el próximo año, Gallardo sostuvo que en el PRD sí creen que debe haber modificaciones, y la Cámara “no se debe aprobar el presupuesto como lo manda el presidente con punto y coma, porque entonces estaría violentando este poder legislativo que lo faculta también para las modificaciones del presupuesto y eso también no lo podemos permitir ni el PRD, ni ningún otro partido”, puntualizó.

Agregó que el presupuesto no es sujeto a ser moneda de cambio para los diversos niveles de gobierno de la República ni para el presidente López Obrador, y afirmó que “debe existir presupuesto adecuado para los municipios y los gobernadores, nosotros hemos peleado por un aumento de más de 10 por ciento que se tienen que dar a los diferentes ramos, más al de infraestructura que es el ramo 33, que es una solicitud que hizo el PRD”. Indicó.