Elba Esther no formará parte del equipo de AMLO, afirma su nieto

El nieto de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, René Fujiwara aseguró que seguirá apoyando al presidente electo Andrés Manuel López Obrador mediante una asociación civil integrada por jóvenes, así como lo hizo durante el pasado proceso electoral, cuando encabezó las Redes Sociales Progresistas; sólo que ahora será formando cuadros juveniles que presten su servicio en el ámbito legislativo, pero sin formar parte del gobierno o de algún partido político.



Fujiwara expresó también que no desea ocupar un cargo público en la próxima administración, pese a haber apoyado activamente la campaña del López Obrador, ni tampoco regresar al ámbito legislativo, pues ahí “se tienen que tragar bastantes sapos”; pero dijo que sí quiere participar en transformación de México, aunque sin formar un partido político, y que cree que “la transformación no surge de los partidos políticos” o se consolide a partir de los diferentes niveles de gobierno.

Asimismo, aseguró que su abuela, no va a participar tampoco en el gobierno de López Obrador, “eso te lo puedo yo decir, ella no va a participar en el gobierno de AMLO, yo no voy a participar, los maestros tendrán que participar dentro de su gremio, ellos tendrán que tomar la elección. Ya han sido perseguidos lo suficiente durante estos 6 años, y si ella quiere participar en una elección de esa naturaleza ella participará. No es mi papel decir si lo va a hacer o no lo va a hacer”, puntualizó.

“Yo voy a intentar hacer una organización que le sea útil al Estado mexicano”, mientras que dijo que, la decisión de su abuela, Elba Esther Gordillo, para regresar a la dirigencia sindical del magisterio no depende de ella, sino del propio magisterio, y subrayó que los maestros deben tener la libertad de elegir a quien ellos deseen que los dirija.

Agregó, “si me preguntas a mí, a mí me gustaría tener una abuela que sea mi abuela, que pueda vivir sus últimos años con tranquilidad, pero los maestros tendrán que decidir lo que pasa con su gremio”; mientras Fujiwara reiteró que su interés no está en los movimientos magisteriales.

El también ex diputado federal de Nueva Alianza, al acudir este martes a la Cámara de Diputados y gestionar apoyo para la asociación civil que planea crear, recordó que las Redes Sociales Progresistas que encabezó en apoyo a López Obrador se convirtieron en una alternativa a Nueva Alianza, luego que este partido claudicó en defender los intereses del magisterio.

“Nueva Alianza había nacido para defender a los maestros, para incrementar el presupuesto en educación”, y dijo que todo eso lo traicionó el partido turquesa, “por eso perdió su registro, perdió su registro porque perdió su identidad, porque traicionó a su militancia y la entregó a un gobierno que quería prácticamente quitarles muchos de los derechos que obtuvieron a lo largo de décadas”, indicó.