Elba Esther Gordillo ya está en libertad, afirma abogado

La exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, fue absuelta anoche de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que ya se encuentra en libertad, informó su abogado Marco Antonio del Toro.

El abogado aseguró la absoluta libertad de Elba Esther, otorgada por El Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito.

La maestra ya está en familia, va a tomar unos días de reflexión y de paz con su familia después de una situación de este orden Marco Antonio del Toro, abogado

Adelantó que el día 20 de agosto, aún sin fijar lugar ni hora, la exlideresa dará un mensaje a los medios que estén interesados en conocer más del tema, antes de ese día nos se dará información a nadie.

Mientras tanto, ella se dará un tiempo para asimilar lo que ha pasado.

Debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal





Cabe señalar, que ella fue detenida el 26 de febrero de 2013, en el Aeropuerto de Toluca, Estado de México, acusada del desvío de fondos para su uso personal de las arcas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

En esa época el procurador Jesús Murillo Karam dijo que se le detectaron múltiples operaciones superiores a los dos mil millones de pesos, con lo que cubrió gastos personales.

Este fue el mensaje que circuló después de la media noche:

Señores representantes de los medios de comunicación:

Por este medio se convoca a rueda de prensa a la 1:40 am de este miércoles 8 de agosto en las escalinatas del departamento de la maestra Elba Esther Gordillo, ubicado en la calle de Galileo (Polanco), donde la maestra y sus abogados anunciaremos que la exlideresa magisterial quedo legalmente absuelta de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.





Atte Despacho Del Toro Carazo.

Con información de La Prensa