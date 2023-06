Elección del Edomex fue el partido de ida, falta la vuelta: Xóchitl Gálvez

La senadora panista Xóchitl Gálvez aseguró que aunque la alianza Va por México perdió la gubernatura del Estado de México este fue sólo el "partido de ida" de la final frente a Morena.

"Esta es una final y ayer jugamos el partido de ida. Perdimos 2-0. En este partido de ida cometimos muchos errores, no hubo afición en el estadio, nos dejaron solos, porque no logramos emocionarlos, no logramos comunicarles", sostuvo la legisladora.

Bajo la misma metáfora deportiva, Gálvez hizo un llamado a que en el partido de vuelta, que serían las elecciones de 2024, los directores técnicos de la alianza lancen la mejor alineación desde el principio y a que todos los integrantes del equipo hagan lo necesario para que la afición salga al estadio.

"Si la afición no viene al estadio es muy dificil ganar, agregó la panista, vamos por la madre de todas las batallas en 2024 y estoy segura de que vamos a ganar, pero necesitamos aprender la lección del partido de ida".

El análisis de la senadora Xóchitl Gálvez se da luego de la victoria de Delfina Gómez en la elección de gobernadora en el Estado de México, la entidad con el padrón electoral más grande del país, dando un duro golpe a las aspiraciones presidenciales de la oposición.

Además la derrota electoral causó molestia al interior de la alianza, pues algunas voces acusaron la nula participación del gobernador priísta Alfredo del Mazo a favor de Alejandra del Moral.

Por otro lado, los dirigentes del PRI, PAN y PRD señalaron tras la elección que la del Edomex fue una elección de Estado, bajo el argumento que desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador continuamente llamaba al voto a favor de la candidata de su partido.

¿Qué pasó en la elección del domingo? Aquí les explico 👇🏽 pic.twitter.com/N7PtQdJkzV — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) June 6, 2023

De cara a las elecciones presidenciales de 2024, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano anunciaron este lunes que el 26 de junio es la fecha límite para definir el proceso para escoger su candidato a la presidencia.

En el mismo sentido, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, anunció este 6 de junio que el Consejo Nacional del partido determinará este domingo el proceso bajo el cual las corcholatas habrán de competir por la oportunidad de relevar al presidente López Obrador.