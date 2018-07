Ciudadanía, molesta por retraso de casillas; más de una hora esperararon

Con retraso se inició la instalación de casillas en distintas entidades del país, provocando que personas que llegaron desde temprana hora, e incluso a las cuatro de la madrugada, se molestaran y algunos incluso se retiraron.



En la Ciudad de México hay largas filas para votar y en las casillas especiales están a su máximo cupo.

En Chiapas y Veracruz se presentaron incidencias al no poder entrar a las escuelas en las que se ubicaron las urnas, ya que amanecieron cerradas con cadenas y candados

En Córdoba, Veracruz, personas ajenas truncaron los accesos, por lo que se "trató de volar" los candados para poder iniciar la instalación de casillas, tal es el caso de la escuela "Ana Francisca de Irivas”. Este mismo incidente se presentó en la general 2 de la Colonia Los Filtros.

Tan solo en Irapuato, Guanajuato, 447 casillas presentan retraso hasta el momento. Víctor Olmedo, presidente del Consejo Distrital 15 del INE en Irapuato, informó que únicamente hay tres casillas instaladas de las 450, pues el resto presenta retraso de más de 40 minutos debido a impuntualidad de quienes forman parte de los dos mil 700 funcionarios de casilla, por lo que aseguró que están trabajando en ellos para iniciar lo más pronto la jornada electoral.

En Jalisco, hasta el momento 91 casillas han sido instaladas, lo que representa el 3.67% y no se reportan sin incidentes mayores, solo en el poblado Nacozary no dejaron entrar a los representantes de casilla debido a que no cuentan con el nombramiento o acreditación.