En debate | Demanda de armas de México

La Corte Federal de Estados Unidos para el Distrito de Arizona, en Tucson, dictó una sentencia favorable para México en su demanda contra cinco tiendas vendedoras de armas localizadas en ese estado, informó la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE). La jueza Rosemary Márquez confirmó que las tiendas demandadas tuvieron diversas señales para saber que las armas de fuego que vendieron terminarían en México, y que estas serían usadas con fines ilícitos, detalló la cancillería mexicana.

Las cinco empresas vendedoras de armas demandadas por el gobierno mexicano ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitaron al juez de la Corte de Distrito de Arizona desestimar la acusación en su contra por facilitar el tráfico ilegal de sus armas a México. Durante la primer audiencia del caso, que se llevó a cabo este jueves, las armeras argumentaron que no podían ser demandadas, por que la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), les ofrece inmunidad procesal y, por tanto, no pueden ser demandadas.

"Hemos decomisado en lo que va del sexenio casi 50 mil armas. ¿Y saben la mitad de dónde proviene? El 70 por ciento de Estados Unidos, pero de ese 70 por ciento de Estados Unidos, la mitad de Texas": Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Las empresas con sede en Arizona, Diamondback Shooting Sports, Inc.; SNG Tactical, LLC; Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports; Ammo A-Z, LLC; y Sprague's Sports, INC., aseguraron que sus armas representan un porcentaje mínimo de las que son utilizadas para homicidios en México.

“Existe información suficiente para identificar que las empresas incurren en prácticas comerciales que permiten el tráfico de armas a México. Aunque las empresas estiman que es marginal el número de armas traficadas por sus ventas, estas producen muerte y dolor en nuestro país”: gobierno mexicano.

La lucha legal iniciada en 2021 por México para llevar a la justicia a 11 gigantes de la industria armamentista estadounidense ha dado un nuevo paso. Fiscales de 18 territorios de EU —junto a varias autoridades de seguridad, organizaciones y Gobiernos de otros países— se han sumado a la apelación del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador después de que un juez de Massachusets desechara una primera demanda civil.

Actualmente hay más de 50 mil establecimientos autorizados en EU para la venta de pistolas, rifles e incluso ametralladoras en todo el país. Y la demanda de armas aumenta casi a diario: el FBI reconoce haber realizado 16.5 millones de revisiones de solicitud para la posesión de armas de fuego en lo que llevamos de 2012, un récord histórico